Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на кровотечение

Актёру Сергею Гармашу врачи запретили пить алкоголь и есть сладкое, так как у него произошло обострение гастрита. Артист был экстренно доставлен в больницу, у него заподозрили желудочно-кишечное кровотечение. Об этом пишет Mash.

67-летний Гармаш последние недели жаловался близким на резь в животе и слабость. К счастью, кровотечение в желудке не подтвердилось. У Гармаша нашли лишь воспаление слизистой оболочки. Актёра выписали из клиники через сутки. Но теперь ему придётся жить с жёсткими ограничениями, в том числе питаться дробно 8 раз в сутки, не употреблять жирное, сладкое, чересчур солёное, а также под запретом спиртное и газировки. Сколько продлится диета, не сообщается.

Ранее сообщалось, что младшая сестра актёра Александра Устюгова Екатерина умерла после продолжительной борьбы с тяжёлым заболеванием. Она долгое время боролась с онкологией и открыто рассказывала о лечении. По её словам, после выявления метастаза в лёгком ей проводили операции, однако спустя время болезнь вернулась.