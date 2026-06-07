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7 июня, 08:46

Гармаш был экстренно госпитализирован с подозрением на кровотечение

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Актёру Сергею Гармашу врачи запретили пить алкоголь и есть сладкое, так как у него произошло обострение гастрита. Артист был экстренно доставлен в больницу, у него заподозрили желудочно-кишечное кровотечение. Об этом пишет Mash.

67-летний Гармаш последние недели жаловался близким на резь в животе и слабость. К счастью, кровотечение в желудке не подтвердилось. У Гармаша нашли лишь воспаление слизистой оболочки. Актёра выписали из клиники через сутки. Но теперь ему придётся жить с жёсткими ограничениями, в том числе питаться дробно 8 раз в сутки, не употреблять жирное, сладкое, чересчур солёное, а также под запретом спиртное и газировки. Сколько продлится диета, не сообщается.

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Татьяна Миссуми
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