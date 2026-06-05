У актёра Александра Устюгова умерла младшая сестра

Младшая сестра актёра Александра Устюгова Екатерина умерла после продолжительной борьбы с тяжёлым заболеванием. О смерти Екатерины Устюговой стало известно из сообщения её дочери Ии, которая опубликовала информацию в личном блоге.

«В 18:30 мама умерла. Прошу понять моё состояние и не тревожить», — написала она.

Женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием и открыто рассказывала о лечении. По её словам, после выявления метастаза в лёгком ей проводили операции, однако спустя время болезнь вернулась.

Известие о смерти застало Александра Устюгова на гастролях. Несмотря на трагедию, актёр вместе с музыкальным коллективом выступил в Нижнем Новгороде. Позже он опубликовал в соцсетях фото из самолёта и процитировал строки Владимира Высоцкого из «Баллады об уходе в рай».

Прощание с Екатериной состоится 5 июня, о чём сообщили близкие семьи в её блоге.

Ранее сообщалось, что американский вокалист Пибо Брайсон скончался на 76-м году жизни. Певец был широко известен как исполнитель баллад и дуэтов, вошедших в историю анимационного кино студии Disney. Особую популярность ему принесли композиции из мультфильмов «Красавица и чудовище» и «Аладдин».