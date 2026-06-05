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5 июня, 07:54

У актёра Александра Устюгова умерла младшая сестра

Александр Устюгов и его младшая сестра Екатерина Устюгова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ekibastuzband / Telegram / Екатерина Устюгова

Александр Устюгов и его младшая сестра Екатерина Устюгова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ekibastuzband / Telegram / Екатерина Устюгова

Младшая сестра актёра Александра Устюгова Екатерина умерла после продолжительной борьбы с тяжёлым заболеванием. О смерти Екатерины Устюговой стало известно из сообщения её дочери Ии, которая опубликовала информацию в личном блоге.

«В 18:30 мама умерла. Прошу понять моё состояние и не тревожить», — написала она.

Женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием и открыто рассказывала о лечении. По её словам, после выявления метастаза в лёгком ей проводили операции, однако спустя время болезнь вернулась.

Известие о смерти застало Александра Устюгова на гастролях. Несмотря на трагедию, актёр вместе с музыкальным коллективом выступил в Нижнем Новгороде. Позже он опубликовал в соцсетях фото из самолёта и процитировал строки Владимира Высоцкого из «Баллады об уходе в рай».

Прощание с Екатериной состоится 5 июня, о чём сообщили близкие семьи в её блоге.

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Милена Скрипальщикова
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