Тот самый голос из детства: Умер Пибо Брайсон, певший в «Красавице и чудовище» и «Аладдине»

В возрасте 75 лет не стало американского вокалиста Пибо Брайсона, чьи композиции звучали в знаменитых лентах студии Disney «Красавица и чудовище» и «Аладдин». Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на его родных.

«Семья двукратного обладателя премии «Грэмми», певца, автора песен и исполнителя баллад Пибо Брайсона сообщает о его кончине... Он мирно ушёл из жизни... 2 июня 2026 года, в окружении любящей семьи и самых близких друзей», — сказано в тексте.

Напомним, две статуэтки самой престижной музыкальной награды планеты достались Брайсону в начале девяностых. В 1993-м его отметили «Грэмми» за дуэт с Селин Дион Beauty and the Beast из «Красавицы и чудовища», а год спустя — за совместный трек с Реджиной Белль A Whole New World, ставший визитной карточкой «Аладдина».

Ранее сообщалось, что писательницу и искусствоведа Зою Богуславскую похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Могила находится на четвёртом участке, рядом с её супругом Андреем Вознесенским. Поэт ушёл из жизни в 2010 году.