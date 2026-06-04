Экс-сенатор Алексей Пантелеев умер на 67-м году жизни

Бывший член Совета Федерации Алексей Пантелеев умер 2 июня. Об этом говорится в некрологе, который разместили в холле Совфеда. Пантелеев представлял в верхней палате законодательный орган власти Ненецкого автономного округа. Он работал в Совете Федерации с 2009 по 2012 год.

Политик родился в 1959 году. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного совета РСФСР. В разные годы Пантелеев занимал руководящие офицерские должности в Вооружённых силах РФ. Также он работал министром и вице-губернатором Московской области.

Данные о причине смерти в некрологе не приводятся. Информация о дате и месте прощания также не уточняется.

Ранее сообщалось, что в США в возрасте 62 лет умер бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер. О его смерти заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По данным британских СМИ, Янгер скончался в Бостоне, годом ранее у него выявили рак простаты. В 1990-х годах он служил на Балканах, позже работал на Ближнем Востоке и возглавлял резидентуру МИ-6 в Кабуле. В 2009 году Янгер стал главой контртеррористического управления службы, а в 2014 году занял пост директора МИ-6 и руководил разведкой шесть лет.