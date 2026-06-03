Бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет

Экс-глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер скончался в возрасте 62 лет в США. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Я был опечален известием о смерти сэра Алекса Янгера. Сэр Алекс Янгер вёл образцовую жизнь и карьеру, в итоге заняв пост главы разведывательной службы с 2014 по 2020 год», — говорится в заявлении премьера.

По данным британских СМИ, Янгер умер в Бостоне. В прошлом году у него выявили рак простаты. Причину смерти в сообщении канцелярии премьера не уточнили.

В 1990-х годах Янгер служил на Балканах. Позже его направили на Ближний Восток. Также он возглавлял резидентуру МИ-6 в Кабуле. В 2009 году Янгер стал главой контртеррористического управления службы, а в 2012 году занял пост заместителя главы МИ-6. В 2014 году Янгер сменил Джона Сойерса на посту директора МИ-6. Он руководил службой шесть лет. Этот срок стал самым долгим для главы британской разведки за последние 50 лет.

После ухода с должности Янгер выступал с лекциями и давал интервью британским СМИ. В этих выступлениях он неоднократно говорил о так называемой «российской угрозе».

Ранее в возрасте 75 лет умер американский певец Пибо Брайсон. Его композиции звучали в знаменитых лентах студии Disney «Красавица и чудовище» и «Аладдин». Две статуэтки самой престижной музыкальной награды планеты достались Брайсону в начале девяностых. В 1993-м его отметили «Грэмми» за дуэт с Селин Дион Beauty and the Beast из «Красавицы и чудовища», а год спустя — за совместный трек с Реджиной Белль A Whole New World, ставший визитной карточкой «Аладдина».