Умер советник главы ЦБ Алексей Можин, проработавший в МВФ 30 лет

Ушёл из жизни советник главы Центробанка Алексей Можин. Экономисту было 69 лет, до юбилея он не дожил менее трех недель. О кончине государственного деятеля сообщили ТАСС в его окружении.

Причиной смерти стало тяжёлое заболевание. О дате и месте прощания с экспертом в финансовом регуляторе пока не сообщали.

Карьерный путь покойного был неразрывно связан с международными финансами. Профессиональную деятельность он начал ещё в советские годы, а с 1992-го перешёл в структуры МВФ.

На протяжении 28 лет, с 1996 по 2024 год, он занимал пост исполнительного директора от РФ. Коллеги также отмечали, что в последние годы работы в фонде он являлся дуайеном совета директоров.

После завершения длительной миссии в Вашингтоне специалист перешёл на работу в Банк России. Он выступал в качестве советника Эльвиры Набиуллиной, делясь опытом в вопросах глобальной экономики.

Ранее на 82-м году жизни умер бывший директор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) генерал армии Владимир Матюхин. Он много лет служил в органах госбезопасности СССР и России, занимался защитой информации, правительственной связью и криптографией.