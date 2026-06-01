Умер генерал Владимир Матюхин

На 82-м году жизни умер бывший директор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) генерал армии Владимир Матюхин. Об этом сообщили в НИИ информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте.

Матюхин много лет служил в органах госбезопасности СССР и России, занимался защитой информации, правительственной связью и криптографией. Он участвовал в создании ФАПСИ и возглавлял агентство с 1999 по 2003 год.

Позже Матюхин занимал должности первого замминистра обороны РФ и руководителя Федерального агентства по информационным технологиям. Под его руководством развивались российские решения в сфере информационной безопасности, электронной подписи, интеллектуальных карт, волоконно-оптической связи и квантовой криптографии.

Ранее Life.ru рассказывал, что на 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Жуковская. Артистка появлялась в фильме «Анна Каренина» в образе княжны Вороновой и княжны Безуховой в «Войне и мире». Её дебют в кино состоялся в далёком 1956 году.