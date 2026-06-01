Княжна из «Анны Карениной» и «Войны и мира» умерла в больнице под ИВЛ

На 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса труппы МХАТ имени Горького Лариса Жуковская, сыгравшая в фильме «Анна Каренина» роль княжны Вороновой и княжны Безуховов — в «Войне и мире». Об этом сообщил источник в театре.

Жизнь Ларисы Александровны оборвалась в больнице. Незадолго до смерти она была на ИВЛ, пишет The Voice Mag.

Лариса Александровна Жуковская принадлежит к поколению ветеранов МХАТ: в 1959 году она окончила ГИТИС (курс И. М. Раевского), а с 1961 года служила в труппе МХАТ имени М. Горького, создав на сцене десятки ярких, острохарактерных персонажей из разных социальных слоёв. Детям нескольких поколений она запомнилась по легендарной мхатовской «Синей птице», где исполнила роли Внучки, Света, Матери, а роль соседки Берленго ей передалась по наследству от учеников К. С. Станиславского.

В кино Жуковская дебютировала в 1956 году, а в её экранной биографии насчитывается 21 проект, из которых наиболее известны роль княжны Вороновой в фильме «Анна Каренина» (с Татьяной Самойловой и Василием Лановым в главных ролях) и образ княжны Безуховой в эпопее Льва Толстого «Война и мир» в постановке Сергея Бондарчука.

