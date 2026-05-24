Стала известна причина смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова
Baza: Мэр Нальчика Ахохов умер в 54 года из-за тромбоза лёгочной артерии
Обложка © Telegram / Таймураз Ахохов
Мэр Нальчика Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни из-за тромбоза лёгочной артерии и остановки сердца. Об этом сообщает Baza.
У чиновника внезапно возникла одышка, за которой последовала потеря сознания. Родственники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, но прибывшие врачи смогли лишь зафиксировать летальный исход.
Ахохов стал мэром в 2018 году. В разное время он занимал должности в налоговых органах республики, затем в управлении по борьбе с налоговыми преступлениями при МВД по Кабардино-Балкарии, а позднее перешёл на руководящие посты в Министерство труда и соцзащиты региона.
