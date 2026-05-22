Суд отклонил ходатайство дочери убитого экс-мэра Самары о закрытии процесса

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, признанная потерпевшей по уголовному делу об убийстве родителей, ходатайствовала о закрытии процесса. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

«Мои родители были достойнейшие люди, царствие им небесное. Мой отец — Тархов Виктор Александрович — внёс огромный вклад в развитие и благосостояние Самарской области. <…> Моя мать — Тархова Наталья Ивановна — была самой невероятной женщиной, которую я только знала, лучшей матерью, бабушкой, прабабушкой, женой. Я не хотела бы, чтобы все подробности убийства с особой жестокостью моих родителей были вынесены в СМИ», — говорится в ходатайстве, зачитанном судьёй.

По её словам, «опрометчиво выносить информацию из зала суда, пока заказчики и организаторы жесточайшего убийства не найдены». Тархова добавила, что ей до сих пор не сообщили точную дату смерти родителей.

Она также заявила, что если бы находилась на свободе, то «никогда не позволила бы случиться такой трагедии в семье», и предположила, что её «убрали» специально, чтобы она не мешала преступлению. Сейчас Людмила Тархова осуждена за вымогательство и отбывает наказание в колонии.

В удовлетворении ходатайства суд отказал.