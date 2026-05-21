В Самаре судят внучку экс-мэра Тархова, обвиняемую в убийстве бабушки и дедушки

В четверг, 21 мая, в Самарском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги Натальи. На скамье подсудимых — их внучка Екатерина, передаёт kp.ru.

Девушке предъявлено восемь обвинений, включая двойное убийство, надругательство над телами умерших, кражу, мошенничество и подделку документов.

Дело ведёт председатель судебной коллегии по уголовным делам Ксения Мельникова. Процесс обещает быть долгим: в суд вызовут 79 свидетелей, одного эксперта и девять специалистов. На первое заседание этапировали дочь экс-мэра Людмилу Тархову — она проходит по делу в качестве потерпевшей.