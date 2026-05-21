В Самаре судят внучку экс-мэра Тархова, обвиняемую в убийстве бабушки и дедушки
В четверг, 21 мая, в Самарском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги Натальи. На скамье подсудимых — их внучка Екатерина, передаёт kp.ru.
Девушке предъявлено восемь обвинений, включая двойное убийство, надругательство над телами умерших, кражу, мошенничество и подделку документов.
Дело ведёт председатель судебной коллегии по уголовным делам Ксения Мельникова. Процесс обещает быть долгим: в суд вызовут 79 свидетелей, одного эксперта и девять специалистов. На первое заседание этапировали дочь экс-мэра Людмилу Тархову — она проходит по делу в качестве потерпевшей.
5 февраля 2025 года стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых. В тот же день была арестована их внучка, подозреваемая в совершении преступления из-за крупной суммы денег – 145 миллионов рублей. На допросе Екатерина призналась, что вынесла останки родственников на свалку. Девушка более недели отравляла пожилую пару. Предположительно, с декабря 2024 года она регулярно навещала дедушку и бабушку, каждый раз добавляя им в пищу ядовитые вещества. Дело внучки об убийстве родных было передано в суд в мае 2026-го. Оно содержит 20 эпизодов.
