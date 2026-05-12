Дело внучки экс-мэра Самары Тарховой об убийстве дедушки и бабушки передали в суд

Уголовное дело в отношении Екатерины Тарховой, внучки бывшего мэра Самары, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки, передано в Самарский областной суд. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда, дело содержит 20 эпизодов и уже зарегистрировано, а также распределено председателю судебной коллегии по уголовным делам Ксении Мельниковой.

Напомним, что 5 февраля 2025 года стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых. В тот же день была арестована их внучка, подозреваемая в совершении преступления из-за крупной суммы денег – 145 миллионов рублей. На допросе Екатерина призналась, что вынесла останки родственников на свалку. Девушка более недели отравляла пожилую пару. Предположительно, с декабря 2024 года она регулярно навещала дедушку и бабушку, каждый раз добавляя им в пищу ядовитые вещества.