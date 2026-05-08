Появилось видео, как внучка экс-мэра Самары покупает бензопилу перед убийством родных

Появились новые детали жестокого убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Прокуратура региона предоставила кадры с видеокамеры магазина, где обвиняемая (родная внучка погибших) покупает ручную бензопилу.

Внучка экс-мэра Самары покупает бензопилу в магазине.

Как следует из материалов, девушка приобрела инструмент специально для совершения преступления, стало известно RT. После двойного убийства она использовала пилу и кухонную мясорубку, чтобы избавиться от улик.

На видео зафиксирован момент, как фигурантка спокойно выбирает и оплачивает инструмент в торговом зале. О мотивах и обстоятельствах следствие обещает сообщить дополнительно.

Напомним, что 5 февраля 2025 года стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых. В тот же день была арестована их внучка, подозреваемая в совершении преступления из-за крупной суммы денег – 145 миллионов рублей. На допросе Екатерина призналась, что вынесла останки родственников на свалку. Девушка более недели отравляла пожилую пару. Предположительно, с декабря 2024 года она регулярно навещала дедушку и бабушку, каждый раз добавляя им в пищу ядовитые вещества.