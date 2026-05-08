День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 10:21

Появилось видео, как внучка экс-мэра Самары покупает бензопилу перед убийством родных

Внучка экс-мэра Самары Тархова лично купила бензопилу для убийства родственников

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Появились новые детали жестокого убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Прокуратура региона предоставила кадры с видеокамеры магазина, где обвиняемая (родная внучка погибших) покупает ручную бензопилу.

Внучка экс-мэра Самары покупает бензопилу в магазине. Видео © Telegram / Прокуратура Самарской области

Как следует из материалов, девушка приобрела инструмент специально для совершения преступления, стало известно RT. После двойного убийства она использовала пилу и кухонную мясорубку, чтобы избавиться от улик.

На видео зафиксирован момент, как фигурантка спокойно выбирает и оплачивает инструмент в торговом зале. О мотивах и обстоятельствах следствие обещает сообщить дополнительно.

Долги и судимости: Появились новые подробности о сообщнице внучки убитого экс-мэра Самары
Долги и судимости: Появились новые подробности о сообщнице внучки убитого экс-мэра Самары

Напомним, что 5 февраля 2025 года стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых. В тот же день была арестована их внучка, подозреваемая в совершении преступления из-за крупной суммы денег – 145 миллионов рублей. На допросе Екатерина призналась, что вынесла останки родственников на свалку. Девушка более недели отравляла пожилую пару. Предположительно, с декабря 2024 года она регулярно навещала дедушку и бабушку, каждый раз добавляя им в пищу ядовитые вещества.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar