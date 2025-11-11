Наблюдала за мучениями: Внучка экс-мэра Самары больше недели травила бабушку и дедушку
RT: Внучка бывшего мэра Самары Тархова 10 дней травила дедушку и бабушку
Екатерина Тархова. Обложка © Telegram / SHOT
Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина в течение десяти дней систематически травила своих бабушку и дедушку, наблюдая за их мучениями, сообщает RT со ссылкой на информированный источник. По данным издания, мотивом преступления стали финансовые разногласия: несмотря на ежемесячные выплаты в 200 тысяч рублей, девушка требовала больше денег.
«Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», — рассказал источник.
Однако в декабре 2024 года Екатерина возобновила визиты. Она тайно подсыпала ядовитые вещества в пищу дедушке и бабушке, наблюдая, как они умирают. После смерти супругов внучка расчленила их тела и вынесла останки в мусорные контейнеры.
Друг покойного Александр Кузнецов подтвердил, что Тархов скрывал семейные проблемы. Однако летом 2024 года мужчина признался, что внучка бросила институт и отказывалась работать, требуя постоянного финансирования.
«Вообще, он про проблемы в семье не любил говорить, но у него будто накипело — и он выпалил, что внучка институт не окончила, работать не хочет — только давай ей деньги!» — подчеркнул друг убитого.
Напомним, внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова убила своих дедушку и бабушку, а затем вынесла их останки на свалку. До этого она растворила тела в кислоте. Позднее Тархова рассказала, что не хотела убивать своих родственников, но её толкнули на преступление «неправильные люди». Отец обвиняемой отметил, что Виктор Тархов и его жена не любили свою внучку. Позднее сообщалось, что в деле появились два новых фигуранта.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.