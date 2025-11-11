Наблюдала за мучениями: Внучка экс-мэра Самары больше недели травила бабушку и дедушку

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина в течение десяти дней систематически травила своих бабушку и дедушку, наблюдая за их мучениями, сообщает RT со ссылкой на информированный источник. По данным издания, мотивом преступления стали финансовые разногласия: несмотря на ежемесячные выплаты в 200 тысяч рублей, девушка требовала больше денег.

«Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», — рассказал источник.

Однако в декабре 2024 года Екатерина возобновила визиты. Она тайно подсыпала ядовитые вещества в пищу дедушке и бабушке, наблюдая, как они умирают. После смерти супругов внучка расчленила их тела и вынесла останки в мусорные контейнеры.

Друг покойного Александр Кузнецов подтвердил, что Тархов скрывал семейные проблемы. Однако летом 2024 года мужчина признался, что внучка бросила институт и отказывалась работать, требуя постоянного финансирования.

«Вообще, он про проблемы в семье не любил говорить, но у него будто накипело — и он выпалил, что внучка институт не окончила, работать не хочет — только давай ей деньги!» — подчеркнул друг убитого.