11 ноября, 14:04

Наблюдала за мучениями: Внучка экс-мэра Самары больше недели травила бабушку и дедушку

RT: Внучка бывшего мэра Самары Тархова 10 дней травила дедушку и бабушку

Екатерина Тархова. Обложка © Telegram / SHOT

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина в течение десяти дней систематически травила своих бабушку и дедушку, наблюдая за их мучениями, сообщает RT со ссылкой на информированный источник. По данным издания, мотивом преступления стали финансовые разногласия: несмотря на ежемесячные выплаты в 200 тысяч рублей, девушка требовала больше денег.

Долги и судимости: Появились новые подробности о сообщнице внучки убитого экс-мэра Самары

«Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», — рассказал источник.

Однако в декабре 2024 года Екатерина возобновила визиты. Она тайно подсыпала ядовитые вещества в пищу дедушке и бабушке, наблюдая, как они умирают. После смерти супругов внучка расчленила их тела и вынесла останки в мусорные контейнеры.

Друг покойного Александр Кузнецов подтвердил, что Тархов скрывал семейные проблемы. Однако летом 2024 года мужчина признался, что внучка бросила институт и отказывалась работать, требуя постоянного финансирования.

«Вообще, он про проблемы в семье не любил говорить, но у него будто накипело — и он выпалил, что внучка институт не окончила, работать не хочет — только давай ей деньги!» — подчеркнул друг убитого.

«Как мусор сходила вынести»: Криминалист и профайлер вывели на чистую воду внучку экс-мэра Самары

Напомним, внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова убила своих дедушку и бабушку, а затем вынесла их останки на свалку. До этого она растворила тела в кислоте. Позднее Тархова рассказала, что не хотела убивать своих родственников, но её толкнули на преступление «неправильные люди». Отец обвиняемой отметил, что Виктор Тархов и его жена не любили свою внучку. Позднее сообщалось, что в деле появились два новых фигуранта.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

    avatar