«Как мусор сходила вынести»: Криминалист и профайлер вывели на чистую воду внучку экс-мэра Самары

Накануне стало известно, что внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова — 29-летняя Екатерина Бельская — дала признательные показания по делу об убийстве дедушки и бабушки. Подозреваемая рассказала следователям, что сначала отравила родственников, после чего заморозила их тела азотом и расчленила. Вместе с подельником Бельская избавилась от тел, вывезя их на мусорку. В беседе с Life.ru криминалист Михаил Игнатов рассказал, что преступница выбрала не особо изощрённый способ убийства, чего не скажешь о способе сокрытия улик.

«Метод убийства обычный, ничего в нём такого сверхъестественного нет. Обычное отравление. К таким методам часто прибегают умышленно. Потому что он очень простой и бесхитростный. Здесь не надо уметь владеть каким-то оружием», — рассказал специалист.

А вот применение азота Игнатов назвал редкой практикой, с которой он сталкивается впервые. Цель применения вещества объяснить сложно, но со своей омерзительно корыстной задачей Екатерина и соучастник преступления справились.

Что касается того, что она их заморозила, а потом размораживала — это уже метод утилизации трупов. Вот такой метод для меня впервые, я о таком никогда не слышал. Расчленёнка была часто. Особенно в 90-х годах. Тогда расчленяли трупы и разбрасывали их с целью максимально скрыть возможность для оперативников установить личность погибшего. Но вот применение азота — такого в моей практике не было. Я не знаю, зачем вообще нужен азот, как им пользоваться и где его приобрести. Но девушка и её подельник достигли своей цели. Михаил Игнатов криминалист

Однако даже при таких приёмах шансов остаться нераскрытыми — при современной технике, криминалистических возможностях, при наличии городских камер наблюдения — почти невозможно, говорит собеседник Life.ru. К тому же убийцы экс-градоначальника Самары и его супруги допустили ряд ошибок, которые стали для них роковыми. Например, Екатерина сразу же стала избавляться от имущества, привлекая к себе внимание и вызывая подозрение у следователей.

Они допустили очень много ошибок. Например, Катя тут же стала распоряжаться имуществом своих бабушки и дедушки. Она начала продавать машину. Если бы она этого не делала, то это были бы только косвенные улики. А так это всё стало прямыми доказательствами её причастности к их исчезновению. Михаил Игнатов криминалист

По словам эксперта, это и стало главным просчётом внучки мэра. Позднее она косвенно призналась в содеянном знакомым, когда начала уверять их, что с дедушкой и бабушкой всё в порядке. Также Бельская стала отговаривать всех от поддержания связи с родственниками — это была её очередная ошибка.

«Она отвечала за них, что они просто болеют и не могут ответить на телефонные звонки. Это тоже наводит на мысль и косвенно доказывает, что она пыталась максимально затянуть время, чтобы скрыть факт их смерти», — объяснил специалист.

Игнатов подытожил, что все перечисленные косвенные улики и послужили основанием для ареста девушки и предъявления ей обвинения в двойном убийстве.

«Как мусор сходила вынести»

Профайлер Илья Анищенко проанализировал поведение Екатерины и пришёл к выводу, что она не чувствует вины. Более того, в совершении жуткого преступления девушка не раскаивается, о чём свидетельствуют её спокойствие и безэмоциональность.

«У Катерины точно нет никаких вины, стыда или сожалений. Абсолютно спокойное, хладнокровное и уверенное поведение. Единственное, вначале у неё проявляется лёгкое недовольство. Поведение, конечно, очень спокойное. Но что меня наталкивает на мысли о психопатическом поведении — это то, как человек абсолютно безэмоционально рассказывает о подобных событиях», — пояснил он.

Анищенко сравнил поведение преступницы с выполнением обычных бытовых дел — например, сходить мусор вынести для неё так же просто, как с особой жестокостью убить и расчленить дедушку и бабушку.

Насколько я понимаю, она же расчленила бабушку с дедушкой. И подобные видео, подобное поведение сразу напоминают мне один случай. Я работал по одному делу, где была очная ставка с маньяком из одной из забайкальских группировок, Андреем Дрюниным. У него было примерно такое же поведение — абсолютно спокойное, без каких-либо эмоций, хладнокровное. Спокойно и чётко отвечает на вопросы, не задумываясь. Вообще, как будто мусор сходила вынести. Обычно, если человек в стрессе, переживает или раскаивается, он опускает голову вниз, смотрит в пол, прячет глаза. Илья Анищенко профайлер