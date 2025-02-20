Бывший следователь рассказал, как останки экс-мэра Самары помогут установить сообщников убийцы

Исследование останков бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены может сыграть ключевую роль в раскрытии преступления. Об этом в интервью нашим коллегам из kp.ru сообщил бывший следователь и адвокат Игорь Бушманов.

Он высказал мнение, что у внучки Тархова, подозреваемой в убийстве своих родственников, мог быть сообщник, и современные технологии позволят легко выяснить это.

«Это не только камеры наблюдения, но и детализация звонков самой девушки, биллинг телефонов ее знакомых, которые могли засветиться в районе этого дома. Кроме того, был ли у обвиняемой сообщник, можно установить и по останкам. Если их всё-таки найдут», — указал эксперт.