Бывший следователь рассказал, как останки экс-мэра Самары помогут установить сообщников убийцы
Юрист Бушманов: Анализ останков экс-мэра Самары Тархова поможет найти убийцу
Исследование останков бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены может сыграть ключевую роль в раскрытии преступления. Об этом в интервью нашим коллегам из kp.ru сообщил бывший следователь и адвокат Игорь Бушманов.
Он высказал мнение, что у внучки Тархова, подозреваемой в убийстве своих родственников, мог быть сообщник, и современные технологии позволят легко выяснить это.
«Это не только камеры наблюдения, но и детализация звонков самой девушки, биллинг телефонов ее знакомых, которые могли засветиться в районе этого дома. Кроме того, был ли у обвиняемой сообщник, можно установить и по останкам. Если их всё-таки найдут», — указал эксперт.
Адвокат добавил, что комплексная экспертиза останков может многое рассказать о преступнике: был ли он мужчиной или женщиной, обладал ли необходимой физической силой. В то же время юрист подчеркнул, что женщины в состоянии аффекта «способны на многое».
Напомним, об убийстве 77-летнего Виктора Тархова стало известно 5 февраля. Он руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 год. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название — Самара. В убийстве Тархова и его супруги подозревают их внучку, она арестована. Предварительно, она расправилась с дедушкой и бабушкой перед новым годом. Девушка, вероятно, расчленила родственников. Известно, что у преступницы были большие проблемы с долгами и наркотиками. Она собиралась распродать имущество своих предков, рассчитывая получить с этого 145 миллионов рублей.
Kandinsky 3.1 / Life.ru