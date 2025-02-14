У внучки убитого экс-мэра Самары мог быть подельник – бойфренд с зоны
Mash: Толкнуть внучку экс-мэра Самары на убийство мог возлюбленный
У внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова мог быть подельник — её бойфренд, отбывающий срок в колонии. По данным Mash, он мог толкнуть Екатерину Бельскую на убийство бабушки и дедушки.
По данным телеграм-канала, благодаря своей маме девушка познакомилась с Виталием Лукиным, отбывающим десятилетний срок за вымогательство. Женщина подружилась с ним в суде, рассказала про дочь, а потом сама и познакомила. Пара начала переписываться, а последние четыре месяца Екатерина приходила к возлюбленному на слушание и приносила передачки.
Вскоре Виталий придумал для Екатерины историю с огромным долгом и попросил её найти деньги. Та, предварительно, хотела занять сумму у бабушки и дедушки, но получила отказ.
Напомним, что внучке экс-мэра Самары Екатерине Бельской предъявили обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, это она убила своего дедушку, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью. В её квартире нашли паспорта дедушки и бабушки, а камеры сняли, как перед убийством девушка затарилась пластиковыми ёмкостями и химикатами. Предварительно, расправу она совершила перед Новым годом, расчленила тела, растворила их в кислоте и выкинула контейнеры с ними в мусорные баки. Она собиралась распродать имущество своих предков, рассчитывая получить с этого 145 миллионов рублей. Останки Тархова ищут на свалке, но шансов мало.
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