У внучки убитого экс-мэра Самары мог быть подельник – бойфренд с зоны

У внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова мог быть подельник — её бойфренд, отбывающий срок в колонии. По данным Mash, он мог толкнуть Екатерину Бельскую на убийство бабушки и дедушки.

По данным телеграм-канала, благодаря своей маме девушка познакомилась с Виталием Лукиным, отбывающим десятилетний срок за вымогательство. Женщина подружилась с ним в суде, рассказала про дочь, а потом сама и познакомила. Пара начала переписываться, а последние четыре месяца Екатерина приходила к возлюбленному на слушание и приносила передачки.