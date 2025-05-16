Стало известно, кто помог внучке экс-мэра Самары отравить бабушку с дедушкой и спрятать замороженные трупы
СК РФ: Двух новых фигурантов дела об убийстве экс-мэра Самары объявили в розыск
Новые фигуранты дела об убийстве бывшего мэра Самары и его жены. Обложка © Telegram / Следком
В ходе расследования убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи появились новые фигуранты. Заочные обвинения были предъявлены 56-летней уроженке региона Светлане Метревели и её 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели. Их уже объявили в международный розыск, для Дмитрия избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СК РФ.
«Предъявлено заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области Метревели Светлане в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершённом из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также обвинение предъявлено её 25-летнему племяннику Метревели Дмитрию в совершении убийства двух лиц, совершённом из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — рассказал следком.
По данным правоохранителей, Светлана, находясь за границей, направляла внучку убитого мэра и её племянника, которые действовали сообща с целью завладения имуществом бывшего мэра. Злоумышленники отравили супружескую пару, затем заморозили тела жидким азотом, расчленили их и выбросили части в разные мусорные контейнеры по Самаре.
Напомним, что внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой предъявлены обвинения в двойном убийстве: её подозревают в расправе над дедушкой Виктором и бабушкой Натальей. Несмотря на поиски останков на городской свалке, вероятность их обнаружения невелика. Обвиняемая перестала отрицать свою причастность к убийству родственников. Отец Екатерины поделился своим мнением о возможных мотивах, толкнувших девушку на убийство. По его словам, родственники проявляли неприязнь к ней, открыто выражая свои чувства. Кроме того, у Екатерины были напряжённые отношения с матерью Людмилой и их конфликты нередко перерастали в физическое насилие.