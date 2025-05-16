Стало известно, кто помог внучке экс-мэра Самары отравить бабушку с дедушкой и спрятать замороженные трупы

В ходе расследования убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи появились новые фигуранты. Заочные обвинения были предъявлены 56-летней уроженке региона Светлане Метревели и её 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели. Их уже объявили в международный розыск, для Дмитрия избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СК РФ.

«Предъявлено заочное обвинение 56-летней уроженке Самарской области Метревели Светлане в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершённом из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также обвинение предъявлено её 25-летнему племяннику Метревели Дмитрию в совершении убийства двух лиц, совершённом из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — рассказал следком.