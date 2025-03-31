«Я не хотела»: Внучка экс-мэра Самары объяснила мотивы убийства деда и бабушки

В понедельник, 31 марта, суд продлил срок содержания под стражей Екатерины Тарховой, которую обвиняют в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, до 2 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Суд продлил срок содержания под стражей Екатерины Тарховой, которую обвиняют в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги. Видео © Telegram / СУ СК России по Самарской области

Во время заседания Тархова заявила, что не хотела убивать своего дедушку и бабушку. По её словам, на преступление девушку толкнули «неправильные люди». Однако называть их она не стала. Обвиняемая также отрицала, что мотивом убийства была личная материальная выгода.