«Я не хотела»: Внучка экс-мэра Самары объяснила мотивы убийства деда и бабушки
Внучка экс-мэра Самары Тархова заявила, что не хотела убивать дедушку
Внучка экс-мэра Самары Тархова заявила, что не хотела убивать дедушку. Обложка © SHOT
В понедельник, 31 марта, суд продлил срок содержания под стражей Екатерины Тарховой, которую обвиняют в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, до 2 июня 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.
Суд продлил срок содержания под стражей Екатерины Тарховой, которую обвиняют в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги. Видео © Telegram / СУ СК России по Самарской области
Во время заседания Тархова заявила, что не хотела убивать своего дедушку и бабушку. По её словам, на преступление девушку толкнули «неправильные люди». Однако называть их она не стала. Обвиняемая также отрицала, что мотивом убийства была личная материальная выгода.
«Тяжело осознавать, что я попала под влияние неправильных людей… Мне очень тяжело, что из-за этой ситуации, из-за этой компании я лишилась самого дорогого — своего сына. Я им занималась на протяжении всей своей жизни, особенно после тяжелого развода. Я не хотела убивать», — сказала Тархова в суде.
Ранее отец внучки экс-мэра Самары раскрыл, что могло толкнуть её на убийство деда. По словам Сергея Логинова, дедушка и бабушка не любили Екатерину и не стеснялись говорить ей об этом. Кроме того, Тархова постоянно ссорилась с матерью Людмилой, и их конфликты иногда доходили до физической расправы. Напомним, что внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение в убийстве двоих человек. По данным следствия, она расправилась с дедушкой Виктором и бабушкой Натальей. Останки ищут на свалке, однако шансы обнаружить их крайне малы. Тем временем девушка перестала отрицать убийство родственников.