Долги и судимости: Появились новые подробности о сообщнице внучки убитого экс-мэра Самары

Самарский Следственный комитет раскрыл детали убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Помимо арестованной внучки Екатерины Тарховой, в преступлении участвовали двое сообщников: Светлана Метревели и её племянник Дмитрий. По версии следствия, они действовали из корыстных побуждений, желая завладеть имуществом пары.

Как пишет kp.ru, 56-летняя Светлана Метревели, находясь за границей, координировала преступление, давая указания Екатерине Тарховой. Её племянник Дмитрий лично помогал внучке мэра: вместе они отравили Тарховых, заморозили и расчленили их тела, а останки разбросали по мусорным контейнерам в Самаре.

Светлана Метревели, грузинка по национальности, родилась в Самаре в 1968 году. Её неоднократно привлекали к ответственности: в 1997 году её разыскивали за мошенничество, а в 2017 году судили за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, в 2016 году банк взыскал с неё более 5 миллионов рублей долга по кредитам.