Долги и судимости: Появились новые подробности о сообщнице внучки убитого экс-мэра Самары
Kp.ru: Сообщница внучки убитого экс-мэра Самары Тархова и его жены была судима
Светлана Метревели. Обложка © Telegram / Следком
Самарский Следственный комитет раскрыл детали убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Помимо арестованной внучки Екатерины Тарховой, в преступлении участвовали двое сообщников: Светлана Метревели и её племянник Дмитрий. По версии следствия, они действовали из корыстных побуждений, желая завладеть имуществом пары.
Как пишет kp.ru, 56-летняя Светлана Метревели, находясь за границей, координировала преступление, давая указания Екатерине Тарховой. Её племянник Дмитрий лично помогал внучке мэра: вместе они отравили Тарховых, заморозили и расчленили их тела, а останки разбросали по мусорным контейнерам в Самаре.
Светлана Метревели, грузинка по национальности, родилась в Самаре в 1968 году. Её неоднократно привлекали к ответственности: в 1997 году её разыскивали за мошенничество, а в 2017 году судили за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, в 2016 году банк взыскал с неё более 5 миллионов рублей долга по кредитам.
Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск, так как скрываются за пределами России. Им заочно предъявлены обвинения в пособничестве и убийстве. Внучка Екатерина Тархова находится под стражей, признана вменяемой и частично признала вину.
Напомним, что внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова убила своих дедушку и бабушку, а затем вынесла их части тел на свалку. Позже она рассказала, что не хотела убивать родственников, но её толкнули на преступление «неправильные люди». Отец обвиняемой рассказал, что Виктор Тархов и его жена не любили внучку. А ранее стало известно, что в деле появились два новых фигуранта — Светлана Метревели и её 25-летний племянник.