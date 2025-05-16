Жительница Грузии подкинула внучке экс-мэра Самары идею расправиться с дедушкой
SHOT: Внучку экс-мэра Самары Тархова подговорили на убийство в Грузии
Внучка экс-мэра Самары Тархова. Обложка © Telegram / SHOT
Екатерина Тархова, убившая своего дедушку — бывшего мэра Самары Виктора Тархова, — познакомилась с толкнувшими её на убийство подстрекателями Светланой Метревели и её 25-летним племянником Дмитрием Метревели во время своего путешествия в Грузию. Об это сообщает SHOT.
Екатерина поехала в Закавказье как туристка. Знакомые посоветовали ей в качестве ночлега жильё Светланы и Дмитрия. Им она рассказала о своих проблемах с деньгами. В ответ Светлана предложила девушке убить её дедушку и бабушку, чтобы забрать их деньги себе. Её племянник выступил непосредственным помощником.
Напомним, что внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова убила своих дедушку и бабушку, а затем вынесла их тела, а точнее то, что от них осталось, на свалку. До этого она потрудилась растворить их в кислоте. Позднее она рассказала, что не хотела убивать своих родственников, но её толкнули на преступление «неправильные люди». Отец обвиняемой рассказал, что Виктор Тархов и его жена не любили свою внучку. Ранее Life.ru писал, что в деле появились два новых фигуранта — Светлана Метревели и её 25-летний племянник Дмитрий.