Жительница Грузии подкинула внучке экс-мэра Самары идею расправиться с дедушкой

Екатерина Тархова, убившая своего дедушку — бывшего мэра Самары Виктора Тархова, — познакомилась с толкнувшими её на убийство подстрекателями Светланой Метревели и её 25-летним племянником Дмитрием Метревели во время своего путешествия в Грузию. Об это сообщает SHOT.

Екатерина поехала в Закавказье как туристка. Знакомые посоветовали ей в качестве ночлега жильё Светланы и Дмитрия. Им она рассказала о своих проблемах с деньгами. В ответ Светлана предложила девушке убить её дедушку и бабушку, чтобы забрать их деньги себе. Её племянник выступил непосредственным помощником.