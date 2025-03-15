«Яблоко от яблони»: Отец внучки экс-мэра Саратова раскрыл шокирующие тайны семьи Тарховых
Kp.ru: Екатерину Бельскую воспитали во вседозволенности, испортив её характер
Родной отец внучки экс-мэра Саратова Екатерины Бельской, которая жестоко расправилась с собственными бабушкой и дедушкой, рассказал, что дочь росла во вседозволенности и возможно имела психические расстройства. Сам Сергей Логинов ушёл из семьи, когда Кате было около полутора лет, однако он уверен, что виной произошедшему сложные отношения внутри семьи.
Как передаёт kp.ru слова Логинова, воспитана Екатерина была так, что могла с лёгкостью поднять руку на родных мать и бабушку, а в порыве гнева вообще на любого. Всё потому что она воспитывалась в полной вседозволенности, считает отец. В более зрелом возрасте девушка даже угрожала вывезти мать куда-нибудь подальше в Сибирь, на что та в ответ пугала закрыть дочь в психиатрической больнице.
«Говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Так вот, плохое яблоко падает только с гнилой ветки», — уверен Логинов.
Сергей также рассказал, что Екатерина была рождена раньше положенного срока путём кесарева сечения. При этом её мать нередко пила алкоголь и курила во время беременности, что могло повлиять на развитие плода. Более того, у Людмилы даже случались кровотечения, после которых ей требовалась экстренная госпитализация. Однажды Логинов привёз жену на приём, и врачи после осмотра ужаснулись — ребёнок умирал, требовалась срочная операция.
«Воздействие на здоровье ребёнка в случае подобных обстоятельств, к сожалению, может быть комплексным. В частности, злоупотребление алкоголем и курение во время беременности увеличивают риск проблем с развитием органов и систем», — заявил коррекционный педагог и нейропсихолог Мария Тодорова.
Специалист также добавила, что кесарево сечение крайне опасно, если речь идёт о рождении ребёнка раньше срока. У него может развиться патология, которая впоследствии отразиться не только на физическом, но и на психическом здоровье.
Напомним, внучке бывшего мэра Самары Екатерине Бельской предъявили обвинение в убийстве двоих человек. По данным следствия, она расправилась с дедушкой и бабушкой Натальей. В квартире подозреваемой нашли документы пропавших родственников. По предварительным данным, убийство она совершила перед Новым годом. Останки ищут на свалке, однако шансы обнаружить их крайне малы. Девушка перестала отрицать убийство родственников.
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