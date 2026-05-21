Следила, чтоб глотали отраву: Как внучка методично убивала экс-мэра Самары

В Самарском областном суде началось рассмотрение громкого дела об убийстве бывшего главы города Виктора Тархова и его супруги. На скамье подсудимых — их собственная внучка Екатерина и 79-летняя Таисия Киселёва, помогавшая, по версии следствия, незаконно продать полученный автомобиль, передаёт корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

По данным обвинения, сообщник Дмитрий Метревели принёс опасное для жизни вещество, которое расфасовали в капсулы. Виктор и Наталья Тарховы принимали их якобы для поддержания здоровья. Внучка Екатерина следила, чтобы бабушка и дедушка постоянно глотали отраву. Когда пожилые люди ослабли, внучка запустила Метревели в квартиру — он даже жил на балконе у Тарховых.

В один из дней, когда Наталья Тархова вернулась с правнуком, мужчина напал на неё и связал. Виктор Тархов к тому моменту настолько ослаб от воздействия ядовитых капсул, что не мог двигаться и не оказывал сопротивления. Супругов заставляли пить отраву, пока их рассудок не помутился окончательно. После этого, как считает следствие, их убили.

79-летней Киселёвой, в силу возраста, разрешили отвечать судье сидя, в зал её привели без наручников. Ранее сообщалось, что в особо тяжком преступлении также подозревается сам Метревели. Расследование продолжается.

Напомним, 5 февраля 2025 года стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых; в тот же день арестовали их внучку Екатерину, подозреваемую в совершении преступления из-за 145 миллионов рублей. На допросе она призналась, что вынесла останки родственников на свалку. Предположительно, с декабря 2024 года девушка более недели отравляла пожилую пару, регулярно добавляя в пищу ядовитые вещества. В мае 2026 года её дело (20 эпизодов) передано в суд.