Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары заявила, что давала «лекарство» от гадалки

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Екатерина Тархова заявила, что не понимала, какие вещества давала родственникам. Об этом она сказала журналистам в Самарском областном суде, где началось рассмотрение дела.

По словам Тарховой, неизвестную жидкость и капсулы она передавала по совету гадалки. Обвиняемая утверждает, что рассчитывала не навредить дедушке и бабушке, а только улучшить отношения в семье.

«Я думала, что в семье наступит мир через какое-то время приёма этой жидкости», — рассказала Тархова.

Она также заявила, что не присутствовала при расчленении тел и «никого не резала». При этом внучка бывшего мэра считает, что доказательств смерти супругов именно от переданных веществ нет, поскольку у них были проблемы со здоровьем.

Тархова утверждает, что перевела награбленные 33 миллиона рублей сообщникам, попав «в руки профессионалов», преследовавших собственные цели. Также она считает, что расправа над парой готовилась долго и при участии большого круга людей.

5 февраля 2025 года стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых. Внучку задержали в тот же день. Её заподозрили в преступлении из-за 145 миллионов рублей. На допросе Екатерина призналась, что выбросила останки родственников на помойку. Девушка больше недели травила дедушку и бабушку. По версии следствия, с декабря 2024 года она регулярно навещала стариков и каждый раз подсыпала им в еду яд. Уголовное дело внучки об убийстве родных передано в суд в мае 2026 года. В нём 20 эпизодов.