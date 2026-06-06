Тяжеловесы Голливуда: Названы актёры, растолстевшие ради заветных ролей

Ради яркой роли голливудские звёзды готовы не только худеть, но и сознательно набирать лишние килограммы. Так, по данным Кино Mail, легендарный Роберт Де Ниро для образа постаревшего боксёра в «Бешеном быке» отправился в гастротур по Италии и Франции, набрав почти 30 кг. Производство картины встало на четыре месяца, у актёра начались проблемы с дыханием, но результат принёс ему «Оскара».

Кроме того, Рене Зеллвегер ради Бриджит Джонс набрала 12 кг, питаясь по специальной программе Weight Watchers и получила первую номинацию на «Оскар», а затем поправлялась и перед съёмками сиквела. Джессика Честейн для роли в «Прислуге» набирала вес на соевом мороженом (литрами в растопленном виде), поскольку она веган — и это принесло ей номинацию на «Оскар», хотя сам процесс был «просто отвратительным», признавалась актриса.

Шарлиз Терон ради серийной убийцы в «Монстре» набрала 14 кг, а через 15 лет для фильма «Талли» — уже более 20 кг, налегая на сладости и макароны с сыром по ночам, но в 43 года похудение заняло полтора года и сопровождалось депрессией, после чего она зареклась больше не мучить организм. А вот Мэттью Макконахи для роли в «Золоте» набрал более 20 кг на чизбургерах и пиве, полгода избегая спорта и даже поднимаясь на лифте на второй этаж. Вернуть форму удалось только через полгода после съёмок.

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