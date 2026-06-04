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3 июня, 22:45

Сергей Бурунов стал мемом после концерта Канье Уэста в Стамбуле

Сергей Бурунов. Обложка © VK / Сергей Бурунов

Сергей Бурунов. Обложка © VK / Сергей Бурунов

Сергей Бурунов оказался в эпицентре одного из самых масштабных шоу года — концерта Канье Уэста в Стамбуле, где собралось 118 тысяч зрителей. Актёр сделал селфи на фоне беснующейся толпы и сцены и стал мемом.

Кадр с концерта Канье Уэста, который позже разошёлся по соцсетям как мем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeyburunovofficial

Кадр с концерта Канье Уэста, который позже разошёлся по соцсетям как мем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeyburunovofficial

Селфи на фоне сцены артист опубликовал в своих соцсетях. Он признался, что раньше не был близко знаком с творчеством рэпера, но «от этого шоу просто офигел». Пользователей рассмешило выражение лица Бурунова на фоне беснующегося стадиона. Его мимику мгновенно сравнили с известным мемом про испуганного кота.

В комментариях подписчики принялись шутить: «Официально лучшая фотография с концерта», «Сергей, здравствуйте. Концерт в другой стороне», «А сцену по лекалам вашей головы сделали?»

Селфи быстро разлетелось по другим платформам. Тренд подхватили даже официальные аккаунты российских брендов.

Канье Уэст установил мировой рекорд посещаемости на своём концерте в Турции
Канье Уэст установил мировой рекорд посещаемости на своём концерте в Турции

Ранее российские поклонники раскритиковали концерт Канье Уэста в Стамбуле. Фанаты пожаловались на вялое исполнение хитов, отсутствие артистов на разогреве, плохую организацию транспорта, давку, драки и неоправданно дорогой мерч низкого качества. Многие зрители после выступления вынуждены были идти пешком по шоссе, так как метро и такси не справлялись с потоком людей.

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Виталий Приходько
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