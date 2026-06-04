Сергей Бурунов стал мемом после концерта Канье Уэста в Стамбуле

Сергей Бурунов оказался в эпицентре одного из самых масштабных шоу года — концерта Канье Уэста в Стамбуле, где собралось 118 тысяч зрителей. Актёр сделал селфи на фоне беснующейся толпы и сцены и стал мемом.

Кадр с концерта Канье Уэста, который позже разошёлся по соцсетям как мем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeyburunovofficial

Селфи на фоне сцены артист опубликовал в своих соцсетях. Он признался, что раньше не был близко знаком с творчеством рэпера, но «от этого шоу просто офигел». Пользователей рассмешило выражение лица Бурунова на фоне беснующегося стадиона. Его мимику мгновенно сравнили с известным мемом про испуганного кота.

В комментариях подписчики принялись шутить: «Официально лучшая фотография с концерта», «Сергей, здравствуйте. Концерт в другой стороне», «А сцену по лекалам вашей головы сделали?»

Селфи быстро разлетелось по другим платформам. Тренд подхватили даже официальные аккаунты российских брендов.

Ранее российские поклонники раскритиковали концерт Канье Уэста в Стамбуле. Фанаты пожаловались на вялое исполнение хитов, отсутствие артистов на разогреве, плохую организацию транспорта, давку, драки и неоправданно дорогой мерч низкого качества. Многие зрители после выступления вынуждены были идти пешком по шоссе, так как метро и такси не справлялись с потоком людей.