Канье Уэст установил мировой рекорд посещаемости на своём концерте в Турции

Американский рэпер Канье Уэст установил рекорд посещаемости в Стамбуле, выступив на Олимпийском стадионе Ататюрка перед 118 тысячами зрителей. Об этом сообщает Turkiye Today. Помимо местных фанатов, многие приехали из России, Казахстана, Германии, США, Польши, чтобы увидеть на сцене своего кумира.

«Десятки тысяч людей заполнили стадион. Артист вышел на специально построенную платформу… Концерт Уэста превратился в ночное развлекательное мероприятие с диджейскими сетами, лазерными и световыми шоу», — говорится в публикации.

До Уэста рекорд принадлежал британской группе Coldplay. Она смогла собрать на своём концерте в Индии 111 тысяч зрителей.

Как уже писал Life.ru, российские поклонники американского рэпера Канье Уэста раскритиковали его рекордный концерт в Стамбуле. Фанаты возмущены плохой организацией мероприятия и невнятным исполнением хитов. Кроме того, цены на мерч оказались космическими, однако качество товара было низким. И, наконец, прямо на местах зрители курили, что вызывало возмущение у некурящих фанатов. Охрана явно не справлялись с количеством людей.