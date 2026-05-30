Канье Уэст парализовал движение в Стамбуле за день до концерта

Стамбул парализовало из-за совпадения важных мероприятий: концерты Канье Уэста и Макса Коржа, а также праздник Курбан-байрам. Из-за этого улицы города превратились в одну гигантскую пробку из людей.

Цены на жильё и авиабилеты подскочили до небес, а передвигаться по городу стало настоящим испытанием. Особенно не повезло поклонникам американского рэпера, чьё выступление выпало прямо на главный мусульманский праздник и длинные выходные. Накануне коллапс усугубили ещё и папарацци, охотившиеся за Канье и его супругой Бьянкой Цензори.

Впрочем, городские власти не возражают против такого ажиотажа. По предварительным подсчётам, только концерт Уэста принесёт Стамбулу около 100 миллионов долларов. Именно столько, как ожидается, оставят в турецкой столице приехавшие на шоу туристы.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст впервые выступит в Грузии. Концерт американского рэпера в Тбилиси запланирован на 12 июня, информация о шоу уже появилась на официальном сайте артиста. Приезд артиста в страну активно обсуждают поклонники, и интерес к событию ожидается колоссальный.