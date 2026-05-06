Канье Уэст впервые приедет в Грузию с концертом

Канье Уэст выступит в Тбилиси 12 июня. Информация о концерте уже появилась на сайте исполнителя.

Для Йе это станет первым выступлением в Грузии. Ожидается высокий интерес к шоу, поскольку приезд артиста в страну уже активно обсуждают поклонники.

Канье Уэст — один из самых влиятельных рэперов и продюсеров последних десятилетий. Он прославился альбомами The College Dropout, Graduation и My Beautiful Dark Twisted Fantasy, а также неоднократно менял звучание хип-хопа и поп-культуры.

Ранее Канье Уэсту запретели въезд в Польшу из-за его антисемитских высказываний и восхваления нацизма, в том числе Адольфа Гитлера. Об этом заявили в польском МИД.