Польша запретила Канье Уэсту въезд за восхваление Гитлера

Польша закрыла въезд для американского рэпера Канье Уэста из-за его антисемитских высказываний и восхваления нацизма, в том числе Адольфа Гитлера. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в своих соцсетях.

«У Канье нет разрешения на въезд на территорию Польши. В стране, прошедшей через трагедию фашизма, нет места для фашистов», — написал он.

Концерт исполнителя в Польше должен был состояться 19 июня. Однако несколько дней назад администрация Силезского стадиона в Хожуве сообщила об отмене мероприятия.