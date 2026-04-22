Польша запретила Канье Уэсту въезд за восхваление Гитлера
Обложка © ТАСС / AP/ Ashley Landis
Польша закрыла въезд для американского рэпера Канье Уэста из-за его антисемитских высказываний и восхваления нацизма, в том числе Адольфа Гитлера. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в своих соцсетях.
«У Канье нет разрешения на въезд на территорию Польши. В стране, прошедшей через трагедию фашизма, нет места для фашистов», — написал он.
Концерт исполнителя в Польше должен был состояться 19 июня. Однако несколько дней назад администрация Силезского стадиона в Хожуве сообщила об отмене мероприятия.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.