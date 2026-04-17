В Польше отменили концерт Канье Уэста из-за антисемитских высказываний рэпера

В Польше отменили концерт американского рэпера Канье Уэста, запланированный на 19 июня на стадионе «Силезский» в Хожуве. Об этом сообщил директор арены Адам Стшижевский, сославшись на формально-правовые причины.

«Присутствие рэпера, выражающего сочувствие Адольфу Гитлеру, в Польше, где во время Второй мировой войны действовали немецкие лагеря смерти, совершенно недопустимо. Художественная свобода не означает согласия на всё», — написала министр культуры Польши Марта Теньковская в соцсети Х.

Канье Уэст в последнее время неоднократно делал антисемитские заявления и жесты, включая нанесение свастики на одежду своего бренда. В начале года он извинился за своё поведение, объяснив его проблемами психического здоровья.

Ранее Канье Уэст принял решение отложить свой концерт в Марселе, запланированный на 11 мая, сообщив об этом в соцсетях. Таким образом, Уэст сыграл на опережение, отменив концерт до возможного официального запрета со стороны французских властей. Незадолго до этого агентство AFP сообщило со ссылкой на источник, что министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес «решительно настроен» найти способ отменить выступление артиста из-за его высказываний, которые были расценены как антисемитские.