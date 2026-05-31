31 мая, 08:24

Давка, драки и «вялое» пение: Россияне разнесли концерт Канье Уэста в Стамбуле

Обложка © ТАСС / Zuma

Российские поклонники американского рэпера Канье Уэста раскритиковали его рекордный концерт в Стамбуле, собравший 118 тысяч человек. Фанаты возмущены плохой организацией мероприятия и невнятным исполнением хитов. SHOT пообщался со зрителями концерта.

Концерт Уэста. Видео © Telegram / SHOT

Во-первых, многих разочаровала музыкальная составляющая концерта — не было никаких артистов на разогреве. Музыкант явно экономил на этом, хотя обычно крупные концерты не проходят по-другому. Сам Уэст выглядел вялым на сцене, не попадал в фонограмму и спел не самые яркие хиты. Во-вторых, очень дорогим оказался мерч артиста. При этом качество товаро было ниже среднего.

В-третьих, не было никакой организации с транспортом. После выступления многие просто пошли пешком по шоссе. Метро и автобусы не справлялись с потоком. Таксисты отказывались подъезжать из-за пробок. И, наконец, сам концерт превратился в стычки между зрителями, фанатов возмутило курение прямо на местах, при этом большинству приходилось просто стоять из-за давки между рядами.

Уэст установил мировой рекорд, собрав самый посещаемый стадионный концерт в истории: на Олимпийском стадионе в Стамбуле собралось 118 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст парализовал движение в Стамбуле за день до концерта. Улицы города превратились в одну гигантскую пробку из людей. Цены на жильё и авиабилеты подскочили до небес, а передвигаться по городу стало настоящим испытанием. Коллапс усугубили ещё и папарацци, охотившиеся за Канье и его супругой Бьянкой Цензори.

Татьяна Миссуми
