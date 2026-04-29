Жена режиссёра, каратистка и бунтарка: Толстой плачет, а Андреасян собрал свою «Войну и мир» Оглавление Жена режиссёра сыграет распутницу Элен Наташу Ростову сыграла звезда «Фишера» Соня Ростова: карате вместо вышивания Вслед за сыном Казановы и Пельменем режиссёр Сарик Андреасян подобрал актрис для своей экранизации романа «Война и мир». Кто сыграет главные женские роли и чем известны актрисы — в статье Life.ru. 28 апреля, 21:20 Режиссёр Андреасян нашёл Наташу Ростову в сериалах про маньяков, а Элен — в загсе. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Война и мир», режиссёр Сарик Андреасян, сценарий Алексей Гравицкий, Лев Толстой / Kinopoisk

Жена режиссёра сыграет распутницу Элен

Злую и жадную распутницу Элен Курагину сыграла супруга Сарика — 30-летняя Елизавета Моряк. Из-за этой героини режиссёр решился не просто на переосмысление романа, а даже на спор с самим Толстым.

— Я бесконечно рад, что на эту роль взял Лизу Моряк. Мы с ней хотим показать Элен не как антигероиню на фоне Наташи, а как абсолютный, законченный феномен эпохи. Феномен, который Толстой разобрал с почти научным презрением, но который мы спустя полтора века можем попытаться понять. Это не просто кастинг. Это наше высказывание. Попытка взглянуть на классику под новым углом, — важничает Андреасян.

Это своего рода уже традиция — снимать в роли злодейки Курагиной жену режиссёра. Так же поступил и Сергей Бондарчук в своей легендарной киноэпопее «Война и мир», «сделав» Элен из своей супруги Ирины Скобцевой. Актриса явно не подходила по возрасту, но ей удалось передать отрицательную харизму интриганки.

Андреасян называет Моряк «великой актрисой» и «музой». Если не считать «Войну и мир», она снялась уже в 27 картинах, где он был режиссёром или продюсером. Впервые Елизавета появилась в его фильме «Робо» 2019 года, роль была небольшой. После этого знакомства режиссёр ушёл от первой жены и начал встречаться с Моряк. Они женаты с 2022 года, у них две дочери.

До Сарика Моряк звёзд с неба не хватала. Она родилась в Твери, её настоящая фамилия — Моряшина. Отец был командиром воздушного судна, мать — домохозяйкой. Ещё в школе Елизавета пела, танцевала, работала моделью. После смогла поступить в Щепкинский театральный институт. Без помощи будущего мужа она успела сняться всего лишь в эпизодах пяти фильмов. На сегодня у неё 34 полнометражных фильма или сериала.

Наташу Ростову сыграла звезда «Фишера»

Роль Наташи Ростовой досталась 20-летней Полине Гухман. Уже сейчас ясно, что она будет весьма странно смотреться в одном кадре с 40-летним Станиславом Бондаренко (который играет Андрея Болконского) и 43-летним Николаем Шрайбером (исполняющим роль Пьера Безухова).

Полина Гухман родом из Санкт-Петербурга. Отец работает топ-менеджером на предприятии «Север минералс» — это поставщик горнодобывающей отрасли с ежегодными оборотами в 30–40 млрд рублей. Мать — домохозяйка. Нет ничего удивительного в том, что Полина стала актрисой: мама делала всё, чтобы она и её сестра прославились — водила их по кастингам, прокачивала портфолио, отдала на танцы, плавание или в конный спорт.

Полина Гухман с семи лет занималась хореографией в балетной академии Эйфмана. Там её заметили и пригласили сыграть в эпизоде детективного телесериала «Погоня за прошлым». Далее последовали главные роли в драме «Иван» и триллере «Маша», за роль в котором девушка получила ворох наград на кинофестивалях, в том числе «Лучший дебют» на «Кинотавре». Затем были тинейджерские сериалы «Сама дура» и «Мир! Дружба! Жвачка!». Также Полина засветилась в хитовых «Фишере», «Инсомнии», «Мёрзлой земле» и «Мосгазе». Полина играет девушек, которые растут в криминальной или агрессивной среде, где насилие является нормой. Другое амплуа — бунтарки и взбалмошные девицы, жертвы обстоятельств и «потерянные девушки».

Сейчас она востребованная актриса, которая в свои двадцать лет имеет 43 проекта за плечами. При этом у неё хватает критиков: если проанализировать отзывы на её актёрские работы, то всплывает немало негатива. Кстати у Гухман всё ещё нет высшего образования: в 2022 году она поступила в московский Институт современного искусства и до сих пор учится.

Полина не скрывает личную жизнь. На самом видном месте в её соцсетях совместные фотографии с сыном Игоря Верника.

Соня Ростова: карате вместо вышивания

Роль нежной воспитанницы Ростовых, Сони, исполнила 20-летняя Таисья Калинина, имеющая чёрный пояс по карате.

Таисья — коренная москвичка. Отец почти всю сознательную жизнь трудился инженером в конструкторском бюро «Вымпел», где производят авиационное вооружение. Мать — логопед с большим стажем. Старшая сестра преподает гимнастику и пилатес, переезжала после начала СВО в израильский Маккаби, но недавно вернулась в Москву.

Таисья мечтала стать актрисой с детства. Родители её поддержали, но не более. После школы она поступила в киноколледж № 40 на Шаболовке. В 17 лет впервые вышла на сцену: сыграла небольшие роли в мюзикле «Мальчик-с-пальчик» и театральной сказке «Мечтатели». В большое кино её долго не брали. Поначалу она довольствовалась съёмками в рекламе или эпизодах, например, в «Чикатило» и «Хрустальном». Прорыв произошёл в 2022 году с главной ролью в фэнтези «Красная Шапочка. Тайна последнего волкобоя». Потом были бенефисы в кинопроектах «Один маленький ночной секрет», «Обе две» и «Туда и обратно». Её амплуа — жертвы насилия, травмированные подростки, бунтарки, сказочные персонажи, хрупкие девушки с железным стержнем.

Несмотря на юный возраст, Таисья Калинина уже замужем, её избранник — актёр из сериалов «Вампиры средней полосы» и «Папины дочки» 19-летний Тимофей Кочнев. Пара поженилась в 2025 году, устроив праздник в русском стиле в царицынском Оперном доме.

