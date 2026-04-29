Жена режиссёра, каратистка и бунтарка: Толстой плачет, а Андреасян собрал свою «Войну и мир»

Вслед за сыном Казановы и Пельменем режиссёр Сарик Андреасян подобрал актрис для своей экранизации романа «Война и мир». Кто сыграет главные женские роли и чем известны актрисы — в статье Life.ru.

28 апреля, 21:20
Режиссёр Андреасян нашёл Наташу Ростову в сериалах про маньяков, а Элен — в загсе. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Война и мир», режиссёр Сарик Андреасян, сценарий Алексей Гравицкий, Лев Толстой / Kinopoisk

Жена режиссёра сыграет распутницу Элен

Злую и жадную распутницу Элен Курагину сыграла супруга Сарика — 30-летняя Елизавета Моряк. Из-за этой героини режиссёр решился не просто на переосмысление романа, а даже на спор с самим Толстым.

— Я бесконечно рад, что на эту роль взял Лизу Моряк. Мы с ней хотим показать Элен не как антигероиню на фоне Наташи, а как абсолютный, законченный феномен эпохи. Феномен, который Толстой разобрал с почти научным презрением, но который мы спустя полтора века можем попытаться понять. Это не просто кастинг. Это наше высказывание. Попытка взглянуть на классику под новым углом, важничает Андреасян.

Это своего рода уже традиция — снимать в роли злодейки Курагиной жену режиссёра. Так же поступил и Сергей Бондарчук в своей легендарной киноэпопее «Война и мир», «сделав» Элен из своей супруги Ирины Скобцевой. Актриса явно не подходила по возрасту, но ей удалось передать отрицательную харизму интриганки.

Супруга Андреасяна станет «злом» Элен. Фото © «Война и мир», режиссёр Сарик Андреасян, сценарий Алексей Гравицкий, Лев Толстой / Kinopoisk

Андреасян называет Моряк «великой актрисой» и «музой». Если не считать «Войну и мир», она снялась уже в 27 картинах, где он был режиссёром или продюсером. Впервые Елизавета появилась в его фильме «Робо» 2019 года, роль была небольшой. После этого знакомства режиссёр ушёл от первой жены и начал встречаться с Моряк. Они женаты с 2022 года, у них две дочери.

До Сарика Моряк звёзд с неба не хватала. Она родилась в Твери, её настоящая фамилия — Моряшина. Отец был командиром воздушного судна, мать — домохозяйкой. Ещё в школе Елизавета пела, танцевала, работала моделью. После смогла поступить в Щепкинский театральный институт. Без помощи будущего мужа она успела сняться всего лишь в эпизодах пяти фильмов. На сегодня у неё 34 полнометражных фильма или сериала.

Толстой перевернулся: Андреасян собрал «Войну и мир» из сына Казановы, Пельменя, Иванушки и героя-любовника
Наташу Ростову сыграла звезда «Фишера»

Роль Наташи Ростовой досталась 20-летней Полине Гухман. Уже сейчас ясно, что она будет весьма странно смотреться в одном кадре с 40-летним Станиславом Бондаренко (который играет Андрея Болконского) и 43-летним Николаем Шрайбером (исполняющим роль Пьера Безухова).

Полина Гухман родом из Санкт-Петербурга. Отец работает топ-менеджером на предприятии «Север минералс» — это поставщик горнодобывающей отрасли с ежегодными оборотами в 30–40 млрд рублей. Мать — домохозяйка. Нет ничего удивительного в том, что Полина стала актрисой: мама делала всё, чтобы она и её сестра прославились — водила их по кастингам, прокачивала портфолио, отдала на танцы, плавание или в конный спорт.

Полина Гухман с семи лет занималась хореографией в балетной академии Эйфмана. Там её заметили и пригласили сыграть в эпизоде детективного телесериала «Погоня за прошлым». Далее последовали главные роли в драме «Иван» и триллере «Маша», за роль в котором девушка получила ворох наград на кинофестивалях, в том числе «Лучший дебют» на «Кинотавре». Затем были тинейджерские сериалы «Сама дура» и «Мир! Дружба! Жвачка!». Также Полина засветилась в хитовых «Фишере», «Инсомнии», «Мёрзлой земле» и «Мосгазе». Полина играет девушек, которые растут в криминальной или агрессивной среде, где насилие является нормой. Другое амплуа — бунтарки и взбалмошные девицы, жертвы обстоятельств и «потерянные девушки».

Сейчас она востребованная актриса, которая в свои двадцать лет имеет 43 проекта за плечами. При этом у неё хватает критиков: если проанализировать отзывы на её актёрские работы, то всплывает немало негатива. Кстати у Гухман всё ещё нет высшего образования: в 2022 году она поступила в московский Институт современного искусства и до сих пор учится.

Полина не скрывает личную жизнь. На самом видном месте в её соцсетях совместные фотографии с сыном Игоря Верника.

Наташа Ростова из криминальных драм. Фото © «Война и мир», режиссёр Сарик Андреасян, сценарий Алексей Гравицкий, Лев Толстой / Kinopoisk

Соня Ростова: карате вместо вышивания

Роль нежной воспитанницы Ростовых, Сони, исполнила 20-летняя Таисья Калинина, имеющая чёрный пояс по карате.

Таисья — коренная москвичка. Отец почти всю сознательную жизнь трудился инженером в конструкторском бюро «Вымпел», где производят авиационное вооружение. Мать — логопед с большим стажем. Старшая сестра преподает гимнастику и пилатес, переезжала после начала СВО в израильский Маккаби, но недавно вернулась в Москву.

Нежная Соня оказалась каратисткой. Фото © «Война и мир», режиссёр Сарик Андреасян, сценарий Алексей Гравицкий, Лев Толстой / Kinopoisk

Таисья мечтала стать актрисой с детства. Родители её поддержали, но не более. После школы она поступила в киноколледж № 40 на Шаболовке. В 17 лет впервые вышла на сцену: сыграла небольшие роли в мюзикле «Мальчик-с-пальчик» и театральной сказке «Мечтатели». В большое кино её долго не брали. Поначалу она довольствовалась съёмками в рекламе или эпизодах, например, в «Чикатило» и «Хрустальном». Прорыв произошёл в 2022 году с главной ролью в фэнтези «Красная Шапочка. Тайна последнего волкобоя». Потом были бенефисы в кинопроектах «Один маленький ночной секрет», «Обе две» и «Туда и обратно». Её амплуа — жертвы насилия, травмированные подростки, бунтарки, сказочные персонажи, хрупкие девушки с железным стержнем.

Несмотря на юный возраст, Таисья Калинина уже замужем, её избранник — актёр из сериалов «Вампиры средней полосы» и «Папины дочки» 19-летний Тимофей Кочнев. Пара поженилась в 2025 году, устроив праздник в русском стиле в царицынском Оперном доме.

Сериал «Князь Андрей» 2026: актёры, сюжет по сериям и первые отзывы зрителей
