Его называли уродцем, но женщины сходили с ума: 6 секретов харизмы Бельмондо, которые работают и сейчас

Педагог в Консерватории драматического искусства вздыхал и предупреждал: с такой внешностью ты никогда не понравишься женщинам. Сломанный нос, вывороченные губы, лицо боксёра. Даже в Италии его прозвали «иль брутто» — уродец. А через несколько лет весь мир лежал у его ног! Life.ru разбирает шесть секретов харизмы актёра, которые превратили разбитую физиономию в главное оружие обольщения.

Секрет первый: превратить недостатки в изюминку

Как боксёрские травмы превратили милого ребёнка в харизматичного бунтаря. Фото © Wikipedia / Keystone/Hulton Archive.

В детстве Бельмондо был миловидным ребёнком. Настолько, что отец, известный парижский скульптор Поль Бельмондо, лепил с сына амурчиков для украшения парижских фонтанов. Пухлые щёчки, ангельское личико — идеальная натура для классических скульптур. Но в 16 лет юный Жан-Поль увлёкся боксом и за год одержал три победы нокаутом в первом раунде.

«Я прекратил карьеру, когда лицо в зеркале начало меняться», — признавался сам актёр. Нос сломался, губы стали толстыми и кривыми, черты огрубели. Из ангелочка получился уличный драчун. Большинство на его месте комплексовали бы всю жизнь. Но Бельмондо сделал наоборот: он не стал скрывать своё разбитое лицо, а выставил его напоказ. Именно эта неправильная внешность и привлекла режиссёра Жан-Люка Годара, который искал типаж молодого бунтаря для своего фильма «На последнем дыхании».

Секрет второй: не бояться конкуренции с красавцами

Встреча с Аленом Делоном: почему грубая харизма победила классическую красоту. Фото © ТАСС / Paramount / AF Archive / Mary Evans

К моменту съёмок у Годара Бельмондо почти десять лет работал в театре и даже снимался в кино, правда, в малозаметных ролях. В 1958 году на съёмочной площадке картины «Будь красива и помалкивай» он встретился с Аленом Делоном — будущим эталоном мужской красоты. Два актёра стояли рядом, и контраст был разительным: Делон с правильными чертами лица и аристократической внешностью, Бельмондо с носом боксёра и кривыми губами.

Но фильм Годара в 1960 году всё перевернул. Картина имела безумный успех не только в Европе, но и в Америке. Бельмондо мгновенно вознесло на вершину актёрского олимпа. Критики называли его «гипнотически уродливым», а женщины сходили с ума. Оказалось, что грубоватая харизма бьёт классическую красоту наповал. Для образа парня, не принимающего законов буржуазного общества, разбитое лицо подходило как нельзя лучше. А главное — Бельмондо ни секунды не сомневался в себе рядом с красавцем Делоном.

Секрет третий: быть настоящим, а не играть крутого

Бельмондо выполнял трюки сам: настоящая смелость вместо актёрской игры. Фото © ТАСС / IMAGO / imago stock&people

Бельмондо оказался в равной степени хорош как в интеллектуальном кино режиссёров «новой волны» — Луи Маля, Франсуа Трюффо, Клода Шарболя, Алена Рене, так и в развлекательных комедиях с боевиками. Парадокс: несмотря на не романтическую внешность, он неизменно играл супергероев и покорителей женских сердец. Зрительницы верили в это абсолютно, потому что он не изображал крутизну — он ею дышал.

Практически все трюки в фильмах актёр выполняет самостоятельно. И лишь несчастный случай на съёмочной площадке киноленты «Ограбление» в 1985 году заставил его оставить эту практику. Выполняя трюк, он сорвался с машины, шедшей на бешеной скорости, и едва не погиб. На одной только голове у него появилось сразу 16 швов. Но даже после этого он продолжал сниматься в боевиках. Женщины чувствовали: это не актёр, играющий смельчака, это смельчак, который снимается в кино.

Секрет четвёртый: создать собственный стиль, который захотят копировать

Бельмондизм в СССР: как советская молодёжь копировала французского актёра. Фото © ТАСС / IMAGO / imago stock&people

Уже будучи мегазвездой и самым сексуальным актёром Европы, Жан-Поль Бельмондо был под негласным запретом для показа в Советском Союзе. Он уже отметил своё сорокалетие, успел жениться, завести троих детей, развестись и завести кучу бурных романов. А советский зритель лишь только был знаком с Бельмондо отрывочно из различного рода статей в таких журналах, как «Ровесник».

С 1975-го за 10 лет в советский прокат было выпущено 13 картин с участием актёра. Критики просто задыхались от гнева: и это что, кино? И это что, герой? Но советская молодёжь плевать хотела и на критиков, и на цензуру. В 70-е годы у нас ходили, как Бельмондо, держали за талию девушку, как Бельмондо, дрались, как Бельмондо, с его неподражаемой ухмылкой. Именно тогда на просторах Советского Союза зародился термин «бельмондизм». Когда миллионы парней начинают тебя копировать, ты уже не просто актёр, ты икона стиля.

Секрет пятый: боготворить женщин и не бояться это показывать

Любовь к женщинам: от балерины Элоди до секс-бомбы Урсулы Андресс. Фото © ТАСС / Zuma

Первой любовью и женой актёра стала балерина Элоди Константен, родившая ему троих детей. У них был уговор: в случае измены он сам признаётся во всём. Бельмондо своё слово сдержал. Когда на съёмках в Китае он влюбился в Урсулу Андресс, сыгравшую первую подружку Джеймса Бонда, он сразу рассказал жене. «Когда приходит любовь, она сметает всё», — объяснял актёр. Урсула и по сей день считается самой сексапильной актрисой кинематографа, их роман длился семь бурных лет.

После Урсулы была звезда эротического кино Лаура Антонелли, потом 19-летняя модель Мария Карлос Сотто Майор. «Это мой мотор, муза, наконец, сила, которая влечёт меня к жизни каждый день», — говорил 48-летний Бельмондо о юной бразильянке. На прощание после расставания Карлос оставила ему йоркширского щенка и записку: «Может, хоть с этой с…кой ты будешь счастлив!». Пожелание оказалось пророческим: в 1989 году на теннисном турнире он увидел даму с такой же собакой, поинтересовался, какого пола её питомец, и встретил свою последнюю любовь, балерину Натти Тардевиль.

Секрет шестой: уметь быть благодарным и не становиться обузой

Последняя любовь Бельмондо: как актёр отпустил молодую жену ради её счастья. Фото © ТАСС / Zuma / Lionel Guericolas

Новая подруга, балерина и модель Натти Тардевиль, была младше на 33 года. Но, в отличие от Марии Карлос, она с удовольствием заботилась о своём звёздном избраннике: приезжала к нему в театр на репетиции, ждала по вечерам дома с ужином и даже пекла его любимые пирожки. Казалось, после стольких метаний Бельмондо наконец-то нашёл женщину, о которой мечтал.

Когда в 2001 году у 68-летнего Бельмондо случился инсульт и у него парализовало половину тела, Натти выхаживала его как могла. Около полугода знаменитый актёр был прикован к постели и инвалидному креслу. И только благодаря её стараниям к Бельмондо вновь вернулся вкус жизни. В 2002 году он сделал Натти официальное предложение. А через год после свадьбы она родила 70-летнему мужу дочь Стеллу.

Теперь ему точно было ради кого жить. С Натти же они через несколько лет расстались. Бельмондо не хотел чувствовать себя обузой для молодой жены и благословил её на брак с ровесником. Этот последний жест показал: настоящая харизма не в том, чтобы удерживать женщин силой. А в том, чтобы уметь отпускать с благодарностью, даже когда это разрывает сердце. Актёра не стало 6 сентября 2021 года, ему было 88 лет.