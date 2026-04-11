7 фактов о космосе, от которых волосы встают дыбом — третий заставит вас содрогнуться

Впервые с 2015 года Пасха совпала с Днём космонавтики — 12 апреля два великих праздника встретились в одной дате. Космонавты покоряют пространство, а верующие отмечают победу над временем и смертью. Такое совпадение заставляет задуматься о нашем месте во Вселенной и том, насколько мало мы на самом деле знаем о космосе. Life.ru собрал семь фактов, которые заставят вас посмотреть на звёздное небо совершенно другими глазами и, возможно, испугаться!

Гравитация на МКС никуда не делась, просто космонавты всё время падают

День космонавтики 2026: удивительные факты о космосе и жизни космонавтов на МКС. Фото © ТАСС / Олег Артемьев

Многие уверены, что на Международной космической станции нет гравитации — вот космонавты и летают. На самом деле это огромное заблуждение! На высоте 400 километров, где кружит МКС, земное притяжение составляет около 90 процентов от того, что мы ощущаем на поверхности планеты. Просто станция несётся со скоростью восемь километров в секунду и постоянно «падает» на Землю, но промахивается мимо неё.

Космонавты внутри станции тоже находятся в состоянии свободного падения — они как будто летят вниз в бесконечном лифте, который никогда не ударится о землю. Вот почему создаётся иллюзия невесомости. Забавно, что люди на Земле верят в отсутствие гравитации в космосе, хотя именно она и удерживает МКС на орбите! Кстати, в Москве на День космонавтики запланированы специальные мероприятия, где можно узнать ещё больше удивительных фактов о работе станции.

Ваше тело в космосе становится выше на пять сантиметров, но это не повод радоваться

В невесомости позвоночник перестаёт испытывать привычную нагрузку и начинает вытягиваться. Космонавты буквально растут на несколько сантиметров — рекорд составил целых десять сантиметров! Звучит заманчиво для тех, кто комплексует из-за роста, правда?

Только вот обратная сторона этого «чуда» куда страшнее. Без постоянной борьбы с гравитацией мышцы и кости начинают стремительно терять массу. Представьте, что ваши ноги и спина превращаются в желе за несколько месяцев. Космонавты тренируются по два часа в день на специальных тренажёрах, но даже это не спасает полностью — после возвращения на Землю некоторым приходится заново учиться ходить. А количество кальция в костях восстанавливается неполностью даже спустя полгода реабилитации.

Вселенная расширяется, и рано или поздно мы останемся в полной темноте

Расширение Вселенной: почему мы останемся в темноте через миллиарды лет. Фото © Wikipedia / Pablo Carlos Budassi

Вот факт, от которого становится не по себе: Вселенная не просто расширяется — она делает это с ускорением! После Большого взрыва около 13,8 миллиарда лет назад пространство начало раздуваться, затем процесс замедлился, но потом снова ускорился. Учёные до сих пор не могут точно объяснить, почему так происходит, и вводят понятие тёмной энергии, которая составляет 68% всей Вселенной.

Самое жуткое в этом то, что галактики удаляются от нас всё быстрее. Рано или поздно — правда, через миллиарды лет — количество космических объектов, которые мы можем наблюдать с Земли, начнёт сокращаться. Наши далёкие потомки однажды окажутся в полной космической изоляции, где видны будут только ближайшие звёзды. Всё остальное скроется за горизонтом событий. Представьте ночное небо, на котором почти ничего нет!

Иммунная система в космосе сходит с ума и работает как при тяжёлой болезни

Российские и канадские учёные проанализировали кровь 18 космонавтов и обнаружили нечто пугающее: в условиях невесомости иммунная система начинает вести себя так, будто человек серьёзно болен. Организм просто не понимает, что с ним происходит, и включает все возможные системы защиты одновременно.

Белки в крови меняют концентрацию, причём некоторые показатели восстанавливаются очень медленно даже после возвращения на Землю. Получается, космонавты находятся в состоянии хронического стресса на клеточном уровне, даже если внешне чувствуют себя нормально. А ещё недавно у двух членов экипажа обнаружили тромбы в венах — один случай чуть не закончился трагедией. Космос буквально перестраивает ваше тело, и не факт, что в лучшую сторону. Недаром даже капитан «Артемиды-2» признавался, как тяжело даются длительные космические миссии не только физически, но и психологически.

Время в космосе течёт по-другому, и фильм «Интерстеллар» не соврал

Время в космосе течёт по-другому: как гравитация влияет на старение. Фото © Кадр из фильма «Интерстеллар», режиссёр Кристофер Нолан, сценарист

Джонатан Нолан, Кристофер Нолан / Kinopoisk

Помните сцену из «Интерстеллара», где герои провели три часа на планете возле чёрной дыры, а их коллега состарился на 23 года? Это не фантастика, а реальная физика! Чем мощнее гравитационное поле, тем медленнее течёт время. Эйнштейн вывел эту закономерность больше ста лет назад, и она работает.

На практике это означает, что астронавты на МКС стареют чуть медленнее, чем люди на Земле, — разница микроскопическая, но она есть! А если бы кто-то смог приблизиться к чёрной дыре и вернуться обратно, то обнаружил бы, что на родной планете прошли десятилетия или даже столетия. Время — не константа, как нас учили в школе. Оно гибкое, податливое и зависит от того, где именно вы находитесь во Вселенной.

Человек категорически не приспособлен для жизни на других планетах, и вот почему

Мы привыкли думать, что рано или поздно освоим Марс или какую-нибудь экзопланету. Но правда в том, что человеческий организм эволюционно заточен под очень специфические условия: земную гравитацию, атмосферное давление, температурный режим и уровень радиации. Малейшее отклонение приводит к катастрофическим последствиям.

На Марсе атмосферное давление составляет менее одного процента от земного — вы буквально закипите изнутри без скафандра. На Венере температура достигает 460 градусов Цельсия, а давление в 90 раз выше земного. Даже если найдётся планета с подходящими параметрами, остаётся проблема радиации: в космосе нет магнитного поля Земли, которое защищает нас от солнечного ветра и галактических лучей. Космонавты на МКС получают дозы облучения, которые медленно, но верно наносят вред организму. Межпланетные полёты без тяжёлой защиты просто убьют экипаж раньше, чем он долетит до цели.

Космос абсолютно беззвучен, и самый мощный взрыв пройдёт в полной тишине

Интересные факты о космосе ко Дню космонавтики: гравитация, невесомость и жизнь на МКС. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pathdoc

Звук — это колебания, которые распространяются через воздух или другую среду. В космосе практически идеальный вакуум, там нет частиц материи, которые могли бы передавать звуковые волны. Это означает, что даже если рядом с вами взорвётся сверхновая звезда, вы не услышите ни звука. Полная, мёртвая тишина.

На Земле в специальных безэховых камерах можно приблизиться к абсолютной тишине — они поглощают 99,99 процента звуков. Но даже там вы услышите биение собственного сердца и шум крови в сосудах. В космосе этого не избежать — ваш организм становится единственным источником звука в бесконечной пустоте. Именно поэтому космонавты проходят психологическую подготовку в изолированных помещениях: нужно научиться не сойти с ума от этой гнетущей тишины, которая давит на психику сильнее любого шума. Похожее ощущение испытываешь, когда пытаешься контролировать гнев в стрессовой ситуации, — только в космосе деваться некуда.