Названы 5 шедевров французского кино, покоривших сердца зрителей в СССР

Киноленты Франции не раз становились хитами советского проката. В 1967 году все три фильма о неуловимом злодее в зелёной маске («Фантомас», «Фантомас разбушевался» и «Фантомас против Скотленд-Ярда») вышли в СССР практически одновременно, дуэт Жана Маре с Луи де Фюнесом завоевал сердца советских киноманов, суммарные продажи превысили 120 миллионов билетов.

В 1970 году до советских зрителей добрался комедийный боевик «Чёрный тюльпан» (1964) с Аленом Делоном в главной роли: в первый год проката картину посмотрели 48 миллионов человек, а с учётом повтора в середине 1980-х — более 76 миллионов. В 1971 году вышла французская комедия «Большая прогулка» (1966) с Луи де Фюнесом и Бурвилем, собравшая почти 38 миллионов зрителей.

Комедийная лента «4 мушкетёра Шарло» (1974) о слугах мушкетёров с участниками группы «Шарло» в главных ролях добралась до советских экранов в 1978 году и была просмотрена свыше 56 миллионами зрителей, многие из которых отправились и на продолжение — «Четверо против кардинала». Экранизации приключенческих романов об Анжелике с Мишель Мерсье также покорили СССР: сначала в 1968 году вышла вторая часть — «Анжелика и король» (43 миллиона зрителей), годом позже — стартовая «Анжелика, маркиза ангелов» (44 миллиона зрителей), сообщает Кино Mail.

