10 советских актёров с необычными именами: откуда взялись Спартак, Муза, Гений и другие

Советские родители умели удивлять! Пока одни называли детей привычными Машами и Ванями, другие записывали в свидетельства о рождении Гениев, Эр и даже Раднэров. Многие из этих ребят выросли и стали знаменитыми актёрами, чьи имена мы слышали с экранов миллионы раз. Life.ru разобрался, почему мамы и папы будущих звёзд советского кино выбирали такие экзотические варианты и что за этим стояло: революционный порыв, дань моде или просто красивое звучание.

Спартак Мишулин

Спартак Мишулин — актёр, которого все знают по десяткам ролей, получил своё громкое имя не просто так. За этим решением стоял дядя мальчика, историк Александр Мишулин, который всю жизнь изучал восстание легендарного римского гладиатора. Он настоял, чтобы племянника назвали в честь борца за свободу. Представьте себе, каково было маленькому Спартаку в детском саду объяснять воспитательницам происхождение своего имени! Зато потом, когда Мишулин стал знаменитым, это имя звучало как настоящий бренд. Никакие Володи и Серёжи не могли с ним тягаться по запоминаемости.

Ролан Быков

Ролан Быков прославился фильмами вроде «Большой перемены» и «Приключений Буратино», но мало кто знает историю его имени. Родители будущего актёра и режиссёра восхищались французским писателем Роменом Ролланом и решили назвать сына в его честь. Вот только они перепутали, где имя, а где фамилия! Думали, что Роллан — это имя, а Ромен — фамилия. В итоге мальчика нарекли Роланом, но и тут вышла накладка: в документах его записали как Роланд. Три разных варианта одного имени — вот что значит творческий подход к бюрократии!

Рогволд Суховерко

Рогволд Суховерко не был суперзвездой кино, зато его голос знали абсолютно все. Он озвучивал Полкана в «Летучем корабле», Гломгольда в «Утиных историях», Гендальфа во «Властелине колец» и Хагрида в «Гарри Поттере». Низкий, мощный, незабываемый — этот голос стал визитной карточкой десятков персонажей. А имя Рогволд досталось ему почти случайно. Родители хотели назвать сына Рогволодом в честь полоцкого князя — у них уже была дочь Рогнеда, названная в честь княжны. Но работница загса неправильно прочитала букву в бланке, и средняя «о» потерялась. Так Рогволод превратился в Рогволда, и никто уже не стал переделывать документы.

Раднэр Муратов

Раднэр Муратов стал всенародно известным после роли в «Джентльменах удачи», и многие считали, что его имя — среднеазиатское. Ничего подобного! Раднэр был татарином, а его имя — чистой воды советская аббревиатура: «РАДуйся Новой ЭРе». Родители в двадцатые годы массово придумывали такие конструкции, веря в светлое будущее. Правда, сам актёр своё революционное имя не жаловал и просил всех называть его просто Радиком. Видимо, каждый раз объяснять расшифровку надоедало.

Муза Крепкогорская

Муза Крепкогорская родилась в семье потомственной дворянки и аккомпаниатора самого Фёдора Шаляпина, так что к выбору имени родители подошли с душой. Они буквально видели в дочери свою Музу — источник вдохновения и красоты. Звучит, конечно, романтично, хотя и немного странно с точки зрения обычной жизни. Зато когда Муза вышла на экран в «Молодой гвардии» и других фильмах, её имя идеально подходило образу утончённой аристократки. Кстати, именно на съёмках «Молодой гвардии» она познакомилась с будущим мужем, Георгием Юматовым, — настоящая кинематографическая любовь!

Ёла Санько

Ёла Санько начала сниматься ещё в пятидесятых, но настоящую славу обрела в двухтысячных — и по сей день остаётся востребованной актрисой. Многие помнят её по роли пани Ванды из «Кабачка «13 стульев». История имени Ёла трогательная: родители познакомились во время войны на новогоднем празднике и вместе нарядили первую ёлку. В честь этой ёлки они и решили назвать дочь. Сначала хотели Ёлка, но при регистрации убрали букву «к», и получилась Ёла. Согласитесь, звучит куда изящнее, чем просто Ёлка!

Гений Юхтин

Гений Юхтин запомнился зрителям по фильму «Весна на Заречной улице», а его имя стало результатом революционного энтузиазма родителей. Они свято верили в идеалы партии и называли детей соответствующе: старшую дочь — Идеей, а сына — Гением. Представьте себе семейный ужин, где за столом сидят Идея и Гений! Правда, в обычной жизни всё было проще: мальчика звали просто Геной. Но в документах так и значилось — Гений Юхтин, что иногда приводило к забавным ситуациям при знакомстве с новыми людьми.

Эра Зиганшина

Эра Зиганшина прославилась ролью девочки-разбойницы в «Снежной королеве», а её имя — результат компромисса между родителями. Отец хотел назвать дочь Воэрой (Военная эра), но мать категорически отказалась вписывать в имя ребёнка что-то связанное с войной. В итоге сошлись на варианте Эра — коротко, необычно и без военного подтекста. Хороший пример того, как можно договориться даже в таком деликатном вопросе, как имя для дочери!

Кларина Воронцова-Фролова

Кларина Воронцова-Фролова не стала звездой первой величины, но снялась в огромном количестве фильмов — от «Летят журавли» до «Золотого телёнка», правда, в основном в эпизодических ролях. Почему родители выбрали имя Кларина, история умалчивает. Скорее всего, им просто понравилось красивое звучание, и они решили не мучиться с обычными Кларами или Ларисами, а придумать что-то оригинальное. В те годы это было в порядке вещей!

Люсьена Овчинникова

Люсьена Овчинникова стала звездой после роли в «Девчатах», и хотя многие считают её имя вариантом обычной Люси, на самом деле Люсьена — это отдельное французское имя. В советские годы оно встречалось крайне редко, потому что Людмил было полно, а вот Люсьен — раз-два и обчёлся. Почему мама выбрала именно этот вариант, неизвестно, но звучит, согласитесь, очень элегантно и совсем не по-советски!

Времена, когда родители массово называли детей Октябринами, Тракторинами и Электрификациями, давно прошли. Сегодня такие имена кажутся курьёзом, но для своего времени они были абсолютно нормальными — люди верили в новую эпоху и хотели, чтобы их дети носили имена, символизирующие перемены. Актёры с необычными именами прошли через детские насмешки, бесконечные вопросы «А почему тебя так назвали?» и бюрократические сложности, но в итоге именно эти имена сделали их ещё более запоминающимися.