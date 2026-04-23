Она вообще стареет? Фанаты засыпали комплиментами маму Стефании Маликовой

Дочь Дмитрия Маликова поделилась с подписчиками совместным фото с мамой и вызвала целую бурю восхищений. Пост Стефания сопроводила тёплой цитатой.

«Весь мир обошёл, рай дома оказался», — написала она

В комментариях пользователи обсыпали звёздную семью комплиментами. Фанаты обращают внимание на красоту и женственность Елены в 63 года и напоминают о том, как важна мама в жизни каждого человека. Некоторые заметили сходство подрастающей Маликовой с отцом.

«Прекрасная Елена!», — написал аноним.

«Елена, вы вообще стареете? Шикарная женщина», — обратил внимание другой комментатор.

«Стеша так на папу похожа», — заметил пользователь.

Ранее Дмитрий Маликов рассказал, что подарил на годовщину Елене Изаксон. По словам народного артиста России, он обошёлся без драгоценностей — в их отношениях дело отнюдь не в деньгах.