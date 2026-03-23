Дмитрий Маликов рассказал, почему не подарил жене драгоценности на годовщину

Народный артист России Дмитрий Маликов отметил годовщину знакомства с супругой Еленой Изаксон. Певец признался — он не дарил жене драгоценности по этому поводу. Маликов подчеркнул, что для него любовь не измеряется материальными ценностями. Семья уже прошла период материального насыщения.

«У нас такие отношения не меряются деньгами… Любовь — это прекрасное чувство, высочайшее. Есть жизнь, есть судьба, есть карма, есть какие-то вещи, которые не определяются чувствами. Это выше просто», — сказал артист в беседе с Пятым каналом.

Маликов — об отношениях с супругой. Видео © Пятый канал

Супруги вместе 34 года — с 1992 года живут в гражданском браке, а с 2000 года официально зарегистрированы. У них двое детей: дочь Стефания и сын Марк.

Ранее Стефания Маликова, находясь в Дубае, рассказала в соцсетях о тревожной ночи из-за сработавших сирен во время обстрелов со стороны Ирана. Девушка заверила подписчиков, что с ней всё в порядке.