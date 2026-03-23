Звезда «Приключений Электроника» Торсуев женился в шестой раз на бывшей супруге
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Актёр Владимир Торсуев, сыгравший главную роль в фильме «Приключения Электроника», в шестой раз зарегистрировал брак. Его избранницей стала бывшая супруга Лилия, с которой он впервые поженился в 2020 году. Лилия работает врачом.
«Познакомились с ней, когда она ухаживала на дому за моей знакомой», — пояснил Торсуев в беседе с Кр.ru.
Развод произошёл из-за сложностей, связанных с украинским гражданством Лилии и её родственниками, которые живут на Украине. Сейчас в семье актёра всё хорошо, отметил он.
Ранее певица Наташа Королёва поделилась новостями о состоянии 77-летнего Валерия Леонтьева, который основное время проводит в Майами. По словам Королёвой, её мама, Людмила Порывай, периодически встречается с Леонтьевым в американских кафе.
