Звезда «Приключений Электроника» Торсуев женился в шестой раз на бывшей супруге

Актёр Владимир Торсуев, сыгравший главную роль в фильме «Приключения Электроника», в шестой раз зарегистрировал брак. Его избранницей стала бывшая супруга Лилия, с которой он впервые поженился в 2020 году. Лилия работает врачом.

«Познакомились с ней, когда она ухаживала на дому за моей знакомой», — пояснил Торсуев в беседе с Кр.ru.

Развод произошёл из-за сложностей, связанных с украинским гражданством Лилии и её родственниками, которые живут на Украине. Сейчас в семье актёра всё хорошо, отметил он.

Ранее певица Наташа Королёва поделилась новостями о состоянии 77-летнего Валерия Леонтьева, который основное время проводит в Майами. По словам Королёвой, её мама, Людмила Порывай, периодически встречается с Леонтьевым в американских кафе.