Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребёнка

Актриса Лиза Моряк и режиссёр Сарик Андреасян, уже воспитывающие двоих дочерей, объявили о скором пополнении в семье. Пара поделилась радостной новостью в своих социальных сетях.

«Третий ребенок — это не просто очередное пополнение, это новый этап, новый вызов и, самое главное, новое подтверждение самой прочной истины, которую мы постигли: семья — это наш фундамент, наша крепость, наш самый верный ориентир в этом стремительно меняющемся мире», — написали супруги.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян состоят в браке с 2016 года. У пары уже есть две дочери. Дата рождения третьего ребёнка пока не раскрывается.