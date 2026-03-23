Наташа Королёва рассказала, что её мама встречается с Леонтьевым

Певица Наташа Королева поделилась новостями о состоянии 77-летнего Валерия Леонтьева, который большую часть времени проводит в Майами. В беседе с изданием «7 Дней» артистка сообщила, что её мама, Людмила Порывай, периодически встречается с Леонтьевым в американских кафе.

«Моя мама периодически с ним встречается где‑то в кафешках. Он бодр и весел! Валера в строю», — рассказала Королева.

Напомним, Леонтьев уже много лет живёт во Флориде, где у него есть двухэтажная вилла стоимостью почти 5 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что артист проходил в США лечение коленей, а также боролся с последствиями неудачных пластических операций. По словам Королевой, сейчас певец чувствует себя хорошо.

