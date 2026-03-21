Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко показал маленького сына Леона

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые показал публике своего новорождённого сына. Музыкант опубликовал видео, где держит малыша на руках под музыку.

Мальчика назвали Леоном — скоро ему исполнится два месяца. На кадрах отец нежно обнимает ребёнка, а тот спокойно лежит на руках.

Поклонники уже засыпали пост умилёнными комментариями, назвав видео «милотой дня».

Ранее Туриченко прокомментировал возможное переименование коллектива. Причина — вступивший в силу закон о защите русского языка. По словам артиста, коллектив могут переименовать в «Иванушек народных».