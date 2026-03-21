Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко показал маленького сына Леона
Обложка © Instagram / kirillturichenko
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые показал публике своего новорождённого сына. Музыкант опубликовал видео, где держит малыша на руках под музыку.
Кирилл Туриченко c сыном. Видео © Instagram / kirillturichenko
Мальчика назвали Леоном — скоро ему исполнится два месяца. На кадрах отец нежно обнимает ребёнка, а тот спокойно лежит на руках.
Поклонники уже засыпали пост умилёнными комментариями, назвав видео «милотой дня».
Ранее Туриченко прокомментировал возможное переименование коллектива. Причина — вступивший в силу закон о защите русского языка. По словам артиста, коллектив могут переименовать в «Иванушек народных».
