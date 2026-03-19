«Иванушки народные»: Туриченко поддержал идею сменить название группы

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко прокомментировал возможное переименование коллектива. Его слова приводит РИА «Новости». Поводом стал вступивший в силу федеральный закон «О защите русского языка».

Туриченко отметил, что название группы можно понять как «Иванушки международные». Он предложил свой вариант нового названия.

«Дело в том, что мы в переводе «Иванушки международные». Если «между» убрать, мы получим, наконец-то, «народные», всё. «Иванушки народные», ура», — сказал солист группы.

Закон, обязывающий использовать русский язык в рекламе, на вывесках и в названиях, вступил в силу 1 марта 2026 года. Документ запрещает применение только иностранных слов, если они не являются зарегистрированными товарными знаками.

Ранее народная артистка России Лариса Долина высказалась за отказ от иностранных имён и псевдонимов у отечественных исполнителей. Она отметила, что русский язык богат и красив, а артисты могут использовать родные названия. Художественный руководитель группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко также допустил, что коллектив может сменить название. Он заявил, что, видимо, придётся переименовывать группу, оставив только слово «Иванушки».