Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 12:04

Долина призвала группу «Иванушки International» сменить название

Лариса Долина и «Иванушки International». Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Александр Щербак

Народная артистка России Лариса Долина высказалась за отказ от иностранных имён и псевдонимов у отечественных исполнителей. Певица отметила, что русский язык богат и красив, а артисты могут использовать родные названия и имена.

«Если у нас такая богатая языковая и культурная традиция, зачем брать иностранные имена?» — подчеркнула Долина в беседе с TACС.

Певица прокомментировала идею убрать английское слово из названия группы «Иванушки International». Она уверена, что отечественные музыканты могут обойтись без заимствованных слов и подчеркнуть уникальность русской культуры.

Российским артистам разрешили выступать под иностранными псевдонимами, но при одном условии
Ранее художественный руководитель группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко заявил, что коллектив рассматривает возможность смены названия. Это решение связано с общественной дискуссией о применении иностранных слов. По его словам, вероятно, группа оставит только имя «Иванушки», а слово «International» будет убрано.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Лариса Долина
  • иванушкиinternational
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar