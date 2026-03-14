Долина призвала группу «Иванушки International» сменить название

Народная артистка России Лариса Долина высказалась за отказ от иностранных имён и псевдонимов у отечественных исполнителей. Певица отметила, что русский язык богат и красив, а артисты могут использовать родные названия и имена.

«Если у нас такая богатая языковая и культурная традиция, зачем брать иностранные имена?» — подчеркнула Долина в беседе с TACС.

Певица прокомментировала идею убрать английское слово из названия группы «Иванушки International». Она уверена, что отечественные музыканты могут обойтись без заимствованных слов и подчеркнуть уникальность русской культуры.

Ранее художественный руководитель группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко заявил, что коллектив рассматривает возможность смены названия. Это решение связано с общественной дискуссией о применении иностранных слов. По его словам, вероятно, группа оставит только имя «Иванушки», а слово «International» будет убрано.