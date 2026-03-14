Российским артистам разрешили выступать под иностранными псевдонимами, но при одном условии
В России артисты продолжат выступать даже под иностранными псевдонимами, если они будут зарегистрированы официально. Такой информацией поделились с ТAСС в пресс-службе Роспатента, отвечая на вопрос об использовании таких имён после 1 марта.
«Ограничения Федерального закона № 168-ФЗ к товарным знакам и фирменным наименованиям не относятся, то есть если псевдоним зарегистрирован как товарный знак — можно писать название на иностранном языке. Регистрация товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания на иностранных языках или буквами иных алфавитов, чем кириллический, не запрещена», — говорится в тексте.
Напомним, закон, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках и в публичной информации для потребителей, вступил в силу с 1 марта. В том числе СМИ писали, что теперь проблемы возникнут у артистов, которые имеют иностранные псевдонимы. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался против такого запрета. По его мнению, лучше начать популяризировать русские имена, тогда и необходимость запрещать исчезнет.
