Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 07:44

Российским артистам разрешили выступать под иностранными псевдонимами, но при одном условии

Обложка © Life.ru

В России артисты продолжат выступать даже под иностранными псевдонимами, если они будут зарегистрированы официально. Такой информацией поделились с ТAСС в пресс-службе Роспатента, отвечая на вопрос об использовании таких имён после 1 марта.

«Ограничения Федерального закона № 168-ФЗ к товарным знакам и фирменным наименованиям не относятся, то есть если псевдоним зарегистрирован как товарный знак — можно писать название на иностранном языке. Регистрация товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания на иностранных языках или буквами иных алфавитов, чем кириллический, не запрещена», — говорится в тексте.

Представитель Zivert заявил, что певица сохранит псевдоним благодаря товарному знаку
Напомним, закон, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках и в публичной информации для потребителей, вступил в силу с 1 марта. В том числе СМИ писали, что теперь проблемы возникнут у артистов, которые имеют иностранные псевдонимы. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался против такого запрета. По его мнению, лучше начать популяризировать русские имена, тогда и необходимость запрещать исчезнет.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar