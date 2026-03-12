Представитель Zivert заявил, что певица сохранит псевдоним благодаря товарному знаку

С 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов в рекламе и на вывесках. Под действие закона могли попасть и отечественные знаменитости, чьи псевдонимы написаны латиницей. Однако для певицы Zivert сделали исключение.

Представитель артистки Иван пояснил «Абзацу», что имя останется без изменений. Секрет в том, что Юлия Зиверт ещё в 2022 году зарегистрировала свой сценический псевдоним в Роспатенте. Теперь это официальный товарный знак, права на который действуют до сентября 2031-го.

Ранее Life.ru писал, что общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах пожаловалась в прокуратуру на псевдоним Shaman, посчитав его нарушением закона о защите русского языка. Она также раскритиковала двойные стандарты, что патриотический исполнитель использует псевдоним на латинице.