12 марта, 14:39

Представитель Zivert заявил, что певица сохранит псевдоним благодаря товарному знаку

Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

С 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов в рекламе и на вывесках. Под действие закона могли попасть и отечественные знаменитости, чьи псевдонимы написаны латиницей. Однако для певицы Zivert сделали исключение.

Представитель артистки Иван пояснил «Абзацу», что имя останется без изменений. Секрет в том, что Юлия Зиверт ещё в 2022 году зарегистрировала свой сценический псевдоним в Роспатенте. Теперь это официальный товарный знак, права на который действуют до сентября 2031-го.

Адвокат раскрыла, что грозит Shaman после жалобы на псевдоним на латинице
Адвокат раскрыла, что грозит Shaman после жалобы на псевдоним на латинице

Ранее Life.ru писал, что общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах пожаловалась в прокуратуру на псевдоним Shaman, посчитав его нарушением закона о защите русского языка. Она также раскритиковала двойные стандарты, что патриотический исполнитель использует псевдоним на латинице.

    avatar