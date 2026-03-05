Адвокат раскрыла, что грозит Shaman после жалобы на псевдоним на латинице

Заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, не будут привлекать к ответственности за использование латиницы в сценическом имени. Об этом сообщила адвокат Елена Пономарева.

Адвокат рассказала про латинский псевдоним SHAMANа. Видео © Пятый канал

Хотя граждане РФ должны использовать кириллицу для самоназвания, официально зарегистрированный псевдоним не считается нарушением, рассказала юрист в интервью Пятому каналу.

Адвокат назвала обращение в прокуратуру попыткой активистки привлечь к себе внимание. Она отметила — псевдоним артиста зарегистрирован, и он имеет полное право его использовать.

Ранее общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах пожаловалась в прокуратуру на псевдоним певца, посчитав его нарушением закона о защите русского языка. Она также раскритиковала двойные стандарты, что патриотический исполнитель использует псевдоним на латинице.