Адвокат раскрыла, что грозит Shaman после жалобы на псевдоним на латинице
Ярослав Дронов. Обложка © Life.ru
Заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, не будут привлекать к ответственности за использование латиницы в сценическом имени. Об этом сообщила адвокат Елена Пономарева.
Адвокат рассказала про латинский псевдоним SHAMANа. Видео © Пятый канал
Хотя граждане РФ должны использовать кириллицу для самоназвания, официально зарегистрированный псевдоним не считается нарушением, рассказала юрист в интервью Пятому каналу.
Адвокат назвала обращение в прокуратуру попыткой активистки привлечь к себе внимание. Она отметила — псевдоним артиста зарегистрирован, и он имеет полное право его использовать.
Ранее общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах пожаловалась в прокуратуру на псевдоним певца, посчитав его нарушением закона о защите русского языка. Она также раскритиковала двойные стандарты, что патриотический исполнитель использует псевдоним на латинице.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.