«Рыжий из Иванушек» анонсировал выход мюзикла и фильма про легендарную группу

Солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что планируется создание мюзикла на основе песен легендарной поп-группы. Старые добрые хиты прозвучат в новом контексте, сообщил артист журналистам на юбилейном концерте народного артиста РФ Александра Зацепина.

«На песни нашей группы поставят мюзикл. Но ещё мы хотим [фильм], но пока это всё находится в разработке. Ищут подходящих актёров на роли 25-летних нас», — отметил Григорьев-Апполонов.

Сам певец не знает, кто мог бы сыграть «Иванушек» в кино: «желанных актёров уже разобрали другие». Но это решаемый вопрос, подчеркнул он. Мюзикл и фильм могут появиться, по его словам, в обозримом будущем.

Ранее солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко прокомментировал возможное переименование коллектива. Поводом стал вступивший в силу федеральный закон «О защите русского языка». По его словам, коллектив может стать «Иванушками народными».