В Москве начал действовать оранжевый уровень опасности из-за жары

В Москве начал действовать оранжевый уровень погодной опасности. Причиной стала установившаяся аномально жаркая погода, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Оранжевый уровень уже действует, срок его действия — до 18:00 мск среды, 10 июня», — сказал собеседник агентства.

Ранее предполагалось, что предупреждение вступит в силу только утром в понедельник, 8 июня. Однако метеорологи объявили его досрочно. По прогнозам синоптиков, в дневные часы 8 июня температура воздуха в Москве поднимется до 28–30 градусов тепла. Во вторник и среду, 9 и 10 июня, столбики термометров могут достичь отметки плюс 31 градус.

Специалисты поясняют, что «сильная жара» для столицы — это температура от 30 градусов и выше. Для большинства регионов России этот порог составляет 35 градусов. Оранжевый цвет шкалы является предпоследним по степени опасности. Он предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях, которые могут привести к стихийным бедствиям и нанесению ущерба. Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и пить больше воды.

Ранее синоптик сообщил, что в ближайшие дни жителей столицы ожидает сухая и жаркая погода с температурой до +30 градусов. Он отметил, что в начале июня температура в Москве отставала от климатической нормы примерно на градус, однако к концу первой недели опередила её на полтора градуса.